El registro positivo al que se agarra el Valencia CF antes de visitar el Martínez Valero

El Valencia CF afronta un derbi autonómico clave ante el Elche en el Martínez Valero, un encuentro que puede marcar el devenir de ambos equipos en el tramo final de la temporada. Más allá del momento irregular que atraviesa el conjunto valencianista, existe un dato al que se aferra con optimismo: su buen rendimiento reciente en el feudo ilicitano durante la denominada era Meriton.

Un precedente reciente favorable

En sus últimas cuatro visitas al campo del Elche, el Valencia ha logrado imponerse en tres ocasiones, un balance que contrasta con la dificultad histórica que siempre ha supuesto este desplazamiento. Pese a que los contextos de cada partido han sido muy distintos, lo cierto es que el equipo valencianista ha sabido competir y, en la mayoría de casos, salir victorioso en la última década.

Este dato adquiere especial relevancia en un momento en el que el equipo necesita certezas. La irregularidad mostrada durante la temporada, sumada a la oportunidad perdida recientemente en Mestalla, ha generado dudas en torno al rendimiento colectivo. Sin embargo, el precedente en el Martínez Valero invita a pensar que el Valencia puede volver a responder en un escenario que, últimamente, no le resulta hostil.

Dominio histórico del Elche

A pesar de esta tendencia reciente, la historia global sigue inclinándose del lado ilicitano. En los 24 enfrentamientos disputados en territorio del Elche, el conjunto local ha logrado 12 victorias, por 9 del Valencia, además de varios empates que completan el balance.

Este dominio histórico refuerza la idea de que el Martínez Valero es tradicionalmente un campo complicado para los valencianistas. Sin embargo, la dinámica reciente ha equilibrado parcialmente esa balanza, generando un contexto más abierto de cara al próximo enfrentamiento.

La goleada que marcó un punto de inflexión (2014-15)

Uno de los precedentes más contundentes se remonta a la temporada 2014-15, cuando el Valencia firmó una goleada por 0-4 que supuso un golpe de autoridad en su lucha por los puestos de Champions. Aquel encuentro evidenció la pegada y solidez de un equipo que atravesaba uno de sus mejores momentos competitivos de la última década. El combinado de Nuno terminaría en cuarta posición con 77 puntos y jugaría la UEFA Champions League en la siguiente campaña.

Elche 0 - Valencia 4 La gran noche del General Otamendi / SD

Ese triunfo no solo reforzó la confianza del equipo, sino que también inició una etapa reciente más favorable en sus visitas a Elche.

El último triunfo franjiverde (2020-21)

La excepción en esta serie positiva valencianista llegó en la temporada 2020-21. El Elche, recién ascendido, logró imponerse por 2-1 en un partido en el que supo aprovechar su efectividad en la primera mitad.

El álbum de fotos de Toni Lato / SD

Aquella victoria sigue siendo, a día de hoy, el último triunfo del conjunto ilicitano como local ante el Valencia, un dato que añade presión al equipo de cara al próximo derbi, especialmente teniendo en cuenta su situación actual en la clasificación.

Victoria por la mínima en un duelo táctico (2021-22)

En la campaña 2021-22, el Valencia volvió a salir victorioso del Martínez Valero, esta vez con un ajustado 0-1. El tanto de Gonçalo Guedes decidió un encuentro muy igualado, en el que el orden táctico y la disciplina defensiva fueron claves.

Guedes celebra el gol en el Martínez Valero / JM Lopez

Aquel partido reflejó la capacidad del Valencia para competir en escenarios cerrados, una cualidad que podría resultar determinante en el próximo enfrentamiento, donde se prevé un duelo de alta tensión.

Un triunfo clave por la permanencia (2022-23)

El precedente más reciente se produjo en la temporada 2022-23, en un contexto dramático para ambos equipos. El Valencia, inmerso en la lucha por la permanencia, logró una victoria por 0-2 que resultó fundamental para mantener sus opciones de salvación.

El compromiso de la afición del Valencia CF en Elche / José Manuel López

Los goles de Lino y un tanto en propia puerta de Gonzalo Verdú encarrilaron un triunfo que dejó muy tocado al Elche, que acabaría descendiendo. Aquel partido evidenció la fragilidad del conjunto ilicitano en defensa y la eficacia del Valencia en momentos críticos.

Un derbi con mucho en juego

El duelo de este fin de semana llega cargado de urgencias para ambos equipos. El Valencia busca alejar definitivamente los fantasmas del descenso, mientras que el Elche necesita sumar para salir de los puestos rojos y reengancharse a la lucha por la permanencia.

Ugrinic pelea un balón en Mestalla contra el Elche CF / EFE

Una victoria valencianista permitiría al equipo dejar prácticamente encarrilada la permanencia y confirmar su presencia un año más en la zona Meriton, lejos de aspiraciones mayores. Por el contrario, un triunfo del Elche no solo le permitiría salir del descenso, sino que también metería de lleno al Valencia en la pelea por evitarlo.

El pasado como impulso

En este contexto, el Valencia se aferra a su reciente historial en el Martínez Valero como argumento para creer. Aunque la historia global no le favorece, los últimos precedentes invitan al optimismo.

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El fútbol, sin embargo, no entiende de estadísticas cuando el balón empieza a rodar. Pero en partidos de máxima tensión como este, cualquier dato puede convertirse en un impulso psicológico. Y en este caso, el Valencia llega con un pequeño pero significativo respaldo: haber sabido competir y ganar en sus últimas visitas a Elche, incluso en contextos complicados tanto a nivel deportivo como extradeportivo.