Ramazani: "El balón no quería entrar... pero hay que hacer más"

El extremo del Valencia Largie Ramazani admitió tras la derrota ante el Elche (1-0) que no tuvieron suerte en los remates y que el portero local, Matías Dituro, completó un buen partido pero subrayó también que aunque lo intentaron desde el inicio deben hacer más.

El atacante, el mejor de los de Corberán en la segunda parte, alabó a Dituro. "Hemos querido ganar pero el balón hoy no quería entrar. Lo hemos intentado desde el principio su portero ha hecho un buen partido pero hay que hacer mas todos, es fútbol", señaló en declaraciones a dazn.

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El belga dijo que fue una pena la derrota y que no miran más allá del siguiente compromiso. "Estamos mirando partido a partido. Vamos a pelear hasta el último; partido a partido", explicó.