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Directo | Corberán analiza la dura derrota del Valencia ante el Elche
El técnico valencianista no encontró la forma de lograr que sus jugadores se impusieran a los de Sarabia en el Martínez Valero
El técnico valencianista no encontró la forma de lograr que sus jugadores se impusieran a los de Sarabia en el Martínez Valero.
Directo | Corberán analiza la dura derrota del Valencia ante el Elche
Tras la derrota, invitación al sufrimiento hasta el final
Llevamos 35 puntos y hay que sumar más para seguir en primera división
Cömert pidió el cambio y nadie tiró el balón fuera aunque se lo pidió a sus jugadores
Tuvimos ocasión de tirar la pelota fuera o hacer falta y no se hizo
¿La figura del entrenador sin discusión?
No te puedo contestar a esa pregunta. Yo me centro en mi trabajo. El resultado ha sido totalmente inmerecido. Hemos merecido la victoria, pero no hemos tenido eficacia ni sabido gestionar la jugada de un jugador nuestro en el suelo. El árbitro no paró el juego y anotaron su ocasión. La victoria hubiera cambiado el discurso, pero esta es la situación
Empezamos
El técnico valencianista no encontró la forma de lograr que sus jugadores se impusieran a los de Sarabia en el Martínez Valero.
En breve arranca la rueda de prensa de Corberán
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