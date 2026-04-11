La dura y contundente declaración de Cañizares: "No hay nadie en el Valencia CF que quiera ir a Europa"

Santi Cañizares vuelve a mostrarse muy crítico con la situación del Valencia CF y, especialmente, con la falta de ambición del club. Considera que dentro de la entidad no existe un objetivo real de competir por Europa, algo que atribuye directamente a la dirección y a la ausencia de un mensaje exigente desde arriba. Durante la previa del Elche CF-Valencia CF, y a lo largo de su paso por el València Card Show, un acontecimiento de cromos históricos que se está celebrando en Silla, el guardameta no tuvo pelos en la lengua.

Cañizares, durante el programa del lunes en La Banda de À Punt / À Punt Esports

Cañizares denuncia que se ha normalizado un nivel bajo de exigencia, hasta el punto de que clasificarse para competiciones europeas se percibe casi como un logro extraordinario cuando debería ser lo mínimo. Según su análisis, el problema no es solo deportivo, sino estructural: sin una dirección que marque metas ambiciosas, el equipo difícilmente dará el salto competitivo necesario.

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La declaración de Cañizares

"Me gustaría que el Elche-Valencia fuera un partido por un objetivo distinto al de la permanencia, que estuvieran más arriba y fuera menos tenso. No hay nadie del club que quiera ir a Europa. ¿Qué más dará que lo diga yo? Si el presidente no lo dice, el director general no lo dice, el entrenador no lo dice, jugadores tampoco... ¿para qué mareamos con Europa? Son los que tendrían que ponerse ese objetivo y no se lo ponen".