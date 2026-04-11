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Directo | Sigue el Elche - Valencia del Martínez Valero

Tanto los de Sarabia como los de Corberán necesitan una victoria con la que remontar algunos puestos de la tabla en busca de la salvación

Elche - Valencia

Elche - Valencia / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Tanto los de Sarabia como los de Corberán necesitan una victoria con la que remontar algunos puestos de la tabla en busca de la salvación. El Martínez Valero será el escenario testigo de un duelo con tintes 'retro' en el que tanto Elche como Valencia deben ofrecer lo mejor que tienen para llevarse los tres puntos.

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