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Directo | Sigue el Elche - Valencia del Martínez Valero
Tanto los de Sarabia como los de Corberán necesitan una victoria con la que remontar algunos puestos de la tabla en busca de la salvación
Tanto los de Sarabia como los de Corberán necesitan una victoria con la que remontar algunos puestos de la tabla en busca de la salvación. El Martínez Valero será el escenario testigo de un duelo con tintes 'retro' en el que tanto Elche como Valencia deben ofrecer lo mejor que tienen para llevarse los tres puntos.
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Ambas aficiones han convivido hasta el inicio del encuentro en un clima de cordialidad, respeto y normalidad en las afueras del Martínez Valero, sin incidentes reseñables.
En contraste con otros partidos recientes, el recibimiento al conjunto ilicitano ha sido más discreto que en citas anteriores, especialmente respecto al duelo ante el Mallorca, cuando los jugadores bajaron del autobús para acercarse a la afición, un gesto por el que el club fue posteriormente sancionado y que en esta ocasión no se ha repetido.
La afición del Valencia ha protagonizado este sábado el recibimiento más ruidoso en los prolegómenos del encuentro ante el Elche en el estadio Martínez Valero, en un partido marcado por la cordialidad y la convivencia entre seguidores de ambos equipos en las inmediaciones del recinto ilicitano.
Cerca de medio millar de aficionados valencianistas han acompañado la llegada del equipo con cánticos y han incrementado la intensidad del ambiente tras la llegada del autocar, momento en el que han lanzado una traca en los aledaños del estadio.
Por su parte, Corberán apuesta por: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Tárrega, Thierry; Guido, Ugrinic, Rioja, Ramazani, Lucas Beltrán y Umar Sadiq.
Eder Sarabia sale con: Dituro; Valera, Pétrot, Afengruber, Buba, Morente; Febas, Neto, Gonzalo Villar; André Silva y Rafa Mir.
A partir de las 16:15 arranca el derbi del Martínez Valero y aquí os vamos a contar absolutamente todo lo que ocurra antes, durante y después del choque
Buenas tardes a todos los presentes...
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