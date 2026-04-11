Directo | Sigue el Elche - Valencia del Martínez Valero

La afición del Valencia ha protagonizado este sábado el recibimiento más ruidoso en los prolegómenos del encuentro ante el Elche en el estadio Martínez Valero, en un partido marcado por la cordialidad y la convivencia entre seguidores de ambos equipos en las inmediaciones del recinto ilicitano.

Cerca de medio millar de aficionados valencianistas han acompañado la llegada del equipo con cánticos y han incrementado la intensidad del ambiente tras la llegada del autocar, momento en el que han lanzado una traca en los aledaños del estadio.