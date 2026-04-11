El emotivo 'guiño retro' de Rafa Mir antes del Elche CF - Valencia CF

Rafa Mir, a pocas horas del trascendental encuentro del Elche contra el Valencia, ha lanzado un mensaje emotivo a través de sus redes sociales, rememorando su primera etapa en el Valencia CF en su etapa en el filial: “Partido especial. Parte de mi historia, muchos recuerdos... Hoy rivales”. Unas palabras llenas de sentimiento pero que apenas desvían la importancia para el Elche de ganarle al conjunto de Carlos Corberán.

Un referente ofensivo en el momento decisivo

Rafa Mir llega a este encuentro como el máximo goleador del conjunto ilicitano, con ocho tantos en lo que va de temporada. Su papel ha sido fundamental dentro del esquema del equipo, convirtiéndose en el principal baluarte ofensivo en una campaña marcada por altibajos. El delantero afronta ahora un duelo especial ante el club en el que se formó y en el que incluso militó la pasada temporada, aunque con un rendimiento discreto tras su cesión desde el Sevilla FC.

Montesinos

El atacante no pudo estar presente en el partido de la primera vuelta disputado en Mestalla debido a una lesión, encuentro que terminó con empate a uno. Sin embargo, sí estará disponible para este choque, que además coincide con la jornada retro de LaLiga, un contexto que añade un componente simbólico al reencuentro.

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Una 'final' por la salvación

Rafa Mir, a principio de temporada. / ÁXEL ÁLVAREZ - DIARIO INFORMACIÓN

El partido adquiere una relevancia máxima en la lucha por la salvación. El Elche se encuentra actualmente en la 18ª posición, en puestos de descenso, a tan solo dos puntos del Sevilla, que marca la permanencia. Tras una primera vuelta notable bajo la dirección de Eder Sarabia, el equipo ha sufrido una prolongada mala racha que le ha llevado a complicar seriamente su situación en este tramo final del campeonato.