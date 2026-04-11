Enfado de Umar Sadiq tras ser sustituido por Corberán
El nigeriano mostró su indignación en el banquillo al ser el primer cambio... Y no es la primera vez que pasa esta temporada en el equipo
Los gestos de indignación después de ser sustituido empiezan a ser tendencia esta temporada en el Valencia CF. El último en hacerlo ha sido Umar Sadiq en el partido contra el Elche CF cuando vio en el cartelón del cuarto árbitro ese dorsal '6' que le llevaba al banquillo.
El futbolista nigeriano, al igual que sus compañeros, no estaba haciendo un gran partido, pero ser sustituido con el partido empatado no le sentó nada bien a juzgar por los gestos que hizo desde el banquillo al llegar.
Llueve sobre mojado
Esta misma temporada ya se pudo ver a jugadores como Luis Rioja o Hugo Duro hacer gestos de desaprobación al ser cambiados. La frustración se palpa en un equipo con muchas dificultades para imponerse en los partidos a sus rivales y para generar ocasiones de manera regular.
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