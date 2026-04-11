Las notas de los jugadores del Valencia CF en la derrota ante el Elche CF

El Valencia perdió en el Martínez Valero en un partido desastroso en líneas generales. El equipo tuvo ocasiones, pero volvió a fallar. Eso sí, más allá de tener ocasiones el juego volvió a ser plano, no fue superior a un equipo en descenso y le costó encontrar el plan de partido. Esas dudas sobre a qué juega el Valencia CF vuelven a aparecer una semana después de una derrota contra el Celta de Vigo que enfadó, y mucho, a Mestalla. El siguiente encuentro eso sí no será delante del público valencianista sino en Palma de Mallorca. Y será una nueva final por la permanencia. ¿Cómo estuvo cada jugador? Aquí las notas de los 16 que participaron en una nueva derrota.

Los titulares

5 Dimitrievski Paró las fáciles y no acertó la complicada en un mano a mano que, todo hay que decirlo, no era sencillo.

3,5 Thierry Corrió sin demasiado sentido. Combinó sin generar superioridades a los compañeros. En defensa no sufrió, pero tampoco fue exigido. En ataque le cuesta poner un centro bien toda una vida.

5 Tárrega Primera media hora buena con despejes importantes y rápido al corte. En el segundo tiempo no tuvo demasiados problemas, de hecho no fue exigido. En el gol del Elche, eso sí, hubo una falta de entendimiento general.

5 Cömert Atrevido con un disparo lejano que casi sorprende a Ditturo cuando el partido iba 0-0. En el resto del encuentro no sufrió mucho en defensa, pero tampoco limpió jugadas en salida. Se marchó lesionado y necesitando ayuda para caminar.

5 Gayà Poco trabajo en defensa, bien resuelto y lo intentó en ataque en el primer tiempo. Se marchó lesionado,

4 Guido Partido normal sin balón, pudo estar mejor en el gol, pero no era una situación sencilla. Y con balón no aportó la creatividad y movilidad que necesitaba el equipo.

4 Ugrinic Una acción en el 89' define su partido. No es un mal jugador, pero le sobran gestos técnicos y la faltan pases que filtren y superen líneas. Además presionar está bien, pero es mucho más importante hacerlo con cabeza.

Una imagen que simboliza el barullo sin fútbol del primer tiempo en el Elche-Valencia / LaLiga

4 Beltrán Falló una clara sin portero tras una acción en la que el balón pasó por debajo de las piernas de Dituro. En el segundo tiempo tuvo otra sin portero, aunque sí es

7 Rioja Participativo como de costumbre. Fabricó la primera gran ocasión del partido con un pase a Beltrán que le dejó solo sin portero. El argentino no acertó tras el roce de Petrot. En el segundo tiempo apenas en el minuto 4 encontró otra acción por fuera para ponérsela en la cabeza a Sadiq, que falló una ocasión muy sencilla de enviar al fondo de la red. Se fue en el 60' cuando estaba siendo el mejor.

5 Ramazani En comparación con sus compañeros hizo un partido decente, pero tampoco fue nada del otro mundo. Algún disparo lejano, otro en un mano a mano clarísimo y sensación de intentarlo pero sin fortuna.

3 Sadiq El Valencia lo mostró en el once titular pero como si no hubiera salido. Apenas tuvo una acción, clarísima por cierto, y la falló cuando era más fácil sacarla fuera. Se marchó muy enfadado por el cambio a la hora de juego y tras un segundo tiempo gris.

Suplentes

5 Diego López Saltó al campo para aportar algo en ataque y lo intentó aunque fuera sin fortuna. Un disparo lejano estuvo cerca de poner el empate en el marcador, pero no Dituro estuvo a un nivel fantástico.

4 Hugo Duro No le salió nada. En ataque tuvo dos clarísimas, especialmente un remate de cabeza, que acabó fuera de la portería. En defensa sale en la foto del gol del Elche. Debió parar con falta a Febas en el inicio de la jugada y no lo hizo. Más aún cuando Cömert estaba KO a nivel físico.

5 Jesús Vázquez Concentrado, atento en las contras y sin errores. No es uno de los culpables de la derrota en el Martínez Valero.

5 Pepelu Saltó al césped como central y no fue demasiado exigido. Eso sí, cortó una buena contra en el tramo final.

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5 Danjuma Tuvo una acción con centro raso que superó a Dituro y Germán Valera salvó en el último suspiro. No tuvo tiempo de mucho más.