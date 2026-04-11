La imagen de la vergüenza y que saca los colores al Valencia CF. ¡No te la pierdas!

El Valencia CF cayó derrotado ante el Elche en el Martínez Valero en un partido que deja una imagen muy preocupante. Más allá del resultado, lo verdaderamente llamativo fue la falta de oficio mostrada en el gol de Cepeda, donde los jugadores del conjunto valencianista se comportaron como auténticos alevines, sin tensión competitiva ni capacidad para leer la jugada. Una acción que resume a la perfección el desconcierto de un equipo que nunca estuvo a la altura de las circunstancias.

Este episodio no es aislado, sino el reflejo de una tendencia que se ha repetido a lo largo de toda la temporada. El Valencia ha evidenciado una alarmante falta de madurez en muchos tramos de los partidos, especialmente en aquellos momentos en los que el juego exige algo más que calidad técnica. Ese “otro fútbol” —el de la picardía, la pausa, la gestión de los tiempos y las faltas tácticas— ha brillado por su ausencia en un equipo que no ha sabido competir cuando el guion se torcía.

La imagen de la vergüenza en el Valencia CF / dazn

La jugada del gol ilustra perfectamente esta carencia. En la imagen que acompaña el texto se puede observar a Cömert tendido sobre el césped mientras la acción sigue su curso sin interrupción. Ningún jugador del Valencia es capaz de detener el avance rival con una falta inteligente, permitiendo que Febas conduzca sin oposición por el centro del campo. Con todo a favor, filtra el pase definitivo para Cepeda, que no perdona y transforma una jugada evitable en el tanto decisivo.

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Esta derrota deja al Valencia en una situación muy delicada en la clasificación. El golpe anímico es evidente y las consecuencias pueden ser aún peores si los resultados no acompañan. De hecho, el equipo podría quedarse a tan solo tres puntos de los puestos de descenso si el Mallorca logra imponerse al Rayo Vallecano en su compromiso de este domingo, lo que aumentaría la presión en un tramo final de temporada que se presenta angustioso.