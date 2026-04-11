Valencia CF, ridículo a todos los niveles

El partido contra el Elche es otro día más en la oficina del Valencia CF. Un día preocupante en todos los sentidos porque el equipo no tuvo ni arrojo, ni acierto. Porque se puede reconocer lo primero, y es que el Valencia CF tuvo muchísimas ocasiones, y también se puede reconocer que casi ningún jugador del Valencia CF estuvo a un nivel mínimo. Dos o tres si me apuras. Es decir, ocasiones sí, nivel colectivo no demasiado. Una derrota que aumenta el ridículo que es en estos momentos el Valencia CF. A todos los niveles.

Se pueden generar ocasiones y ganar partidos sin un plan bueno. Igual que el Valencia CF ha perdido partidos en los que no ha estado tan mal. Y lo del arrojo está muy claro. El carácter no es solo hacer faltas, pero sí saber qué faltas hacer. El arrojo no es de hecho todo lo que sucede cuando hay que robar un balón. También lo que se hace con él. Y en este Valencia no hay jugadores que quieran superar líneas de pase. O al menos eso es lo que parece.

El problema es de estructura en general. Desde el césped (los jugadores), hasta cualquier puesto en la directiva (y eso no va solo por Kiat Lim o Gourlay) hasta el banquillo. Todos deben asumir responsabilidades. En mayor o menor medida.

Los jugadores

La plantilla del Valencia tiene que hacerse muchas preguntas. ¿Cuántos futbolistas de esta plantilla tienen una buena temporada entera en su carrera? ¿Por qué si la culpa la tiene Corberán daban algunos el mismo rendimiento con Baraja? ¿Por qué algunos rindieron al principio con Baraja y Corberán y no hicieron lo mismo en la segunda temporada? ¿Por qué están en el peor Valencia de la historia y no en otro club con otras aspiraciones? ¿Por qué algunos logran su mejor rendimiento cuando se van agotando sus contratos como el caso de Cömert? ¿Por qué Buba Sangaré sabe ganarse una amarilla con apenas 18 años en una falta para cortar una contra y ni un solo jugador del Valencia CF sabe hacer falta a Febas mientras pasea por el campo con absoluta calma mientras Cömert anda lesionado? En definitiva, las preguntas son infinitas con los jugadores del Valencia CF, pero nadie encuentra respuesta.

Directiva

¿Por qué hemos llegado a tener una plantilla con tantas preguntas sin resolver? Parece increíble, pero en el Valencia CF se asumen cosas tan increíbles como estar sin director deportivo / secretario técnico a pesar de la promesa de Gourlay de que en 60 días estaría cerrado ese tema. También es cierto que si Gourlay cumpliera todo lo que dice sería la primera persona de Meriton en no mentir. Igual hasta miente para no desentonar en un ambiente de mentiras y medias verdades. Pero ya no engañan a nadie. También es increíble ver cómo Kiat Lim, presidente de un club de fútbol, ha viajado a Valencia en un buen número de ocasiones pero no ha tenido tiempo de ver un partido de fútbol. O mejor dicho, de ver uno en Mestalla. Sí fue al Camilo Cano con su coleguita, el 'pana', el mismísimo Príncipe de Johor.

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Banquillo

Corberán tiene que asumir que está fallando a ese Corberán que le dio éxitos la temporada pasada. Ese que tenía un once tipo, que no solo planteaba bien los partidos, sino que en el 'durante' los mismos también atacaba las zonas que tocaba y que le permitía sacar puntos en cualquier escenario. Corberán no aprovechó el impulso de un invierno donde sí llegaron Guido, Unai y Sadiq, tres refuerzos necesarios. Más allá de entrar en si Sadiq tiene el nivel o no que se presuponía. Con esos perfiles el equipo empezó a ganar partidos como contra Getafe, Espanyol, Levante, Osasuna o Alavés. Una racha buena con derrotas ante equipos importantes como Madrid, Villarreal y Betis, pero todo explotó contra el Oviedo. Jugar así contra el colista es un error no solo de jugadores, sino también de entrenador. Lo mismo sucede en esa segunda parte contra el Celta en la que Giraldez fue muy superior y tardó en reaccionar hasta tres goles o contra el Elche, donde más allá de las ocasiones no ha sido un Valencia reconocible y con identidad. Corberán debe reaccionar. Por su bien y por el del Valencia CF.