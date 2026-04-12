Gourlay cambia su postura sobre el director deportivo en el Valencia CF

Ron Gourlay llegó al Valencia el pasado verano para 'solucionar' los problemas de una desastrosa gestión y menos de un año después ya se ha 'intoxicado' de los males de Meriton y sus mentiras habituales. Hace algo más de dos meses, Gourlay aseguraba que la vacante del director deportivo que conociera a la perfección el mercado de fichajes español estaría cerrada entre 30 y 60 días. Ahora, y una vez cumplido el plazo sin hacer bien su trabajo, el escocés cambia de postura y además reconoce públicamente que hay que ir con calma. "La situación es muy fluida. Lo valoramos -el tema del director deportivo- según avanzamos. Sabemos que este club es gigante y con enormes expectativas también. Para mí es poner este nuevo equipo en marcha. Hay que tomar las decisiones con calma. Hemos hecho un buen trabajo en el mercado de invierno, haciendo trabajo en esa ventana ante las lesiones. Estamos empezando a prepararnos para el mercado de verano", aseguró en los micrófonos de DAZN antes del Elche-Valencia.

El escocés tuvo que ver desde el palco del Martínez Valero un nuevo partido en el que el Valencia no logra la victoria. Un nuevo paso atrás en las aspiraciones hacia ningún lugar. Y eso que todavía quedan 7 partidos de LaLiga. Aunque para el bueno de Ron Gourlay antes del Elche-Valencia solo quedaban seis encuentros (en ese momento restaban ocho). "Quedan seis partidos, eso lo primero. Siempre miramos hacia adelante y en el futuro. Ahora pensamos en el siguiente partido, que es el presente. Estamos listos y ya veremos donde acabamos a final de temporada", aseguró el CEO de fútbol, que por el momento no está cumpliendo con lo prometido a su llegada. Tampoco con sus aspiraciones antes del Elche-Valencia. "Después de la derrota ante el Celta, la semana ha sido difícil. Hay que estar concentrados y estamos aquí para ganar", reconocía instantes previos al duelo.

Confianza en Corberán

Más allá del director deportivo, hay que recordar que Ron Gourlay mantiene una relación muy estrecha con Carlos Corberán, sobre el que dijo que su confianzaz es total en la rueda de prensa tras el cierre de mercado de enero y cuando la situación de la clasificación era similar a la actual. "Sí. Carlos es el entrenador y tengo plena confianza en él y en todo el equipo. Hemos reforzado varias posiciones y confío en que vamos a seguir hacia delante. Como ya dije cuando vine aquí, piso el campo de entrenamiento todos los días, me reúno con el entrenador, con su staff y veo el trabajo de cada día. Tenemos que buscar la estabilidad y eso no se consigue cambiando al entrenador de manera periódico. Es mi opinión, respaldad por la Junta, y estamos viendo que las cosas están mejorando, tenemos que seguir por este camino y los resultados llegarán", señalaba.

"Es importante añadir que el entrenador siempre es el objetivo fácil en el mundo del fútbol, pero también asumo toda la responsabilidad como representante del Club. Cuando vine ya entendía la situación, y por ello asumo la plena responsabilidad. No se trata solo del entrenador, ni staff ni jugadores, todos los que estamos en el Club somos los responsables. Tenemos que seguir trabajando como equipo, tanto para lo buen como para lo malo. El club necesita estabilidad y, eso, se consigue trabajando como lo estamos haciendo”, explicó en la rueda de prensa posterior al cierre de mercado.

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De Haas y Dieng

En su momento reconocía por su parte que estaban contentos con el fichaje de De Haas y con el otro futbolista que estaba cerca de cerrarse: Dieng. "Ya hablé de los avances que buscábamos en este Club y en el proyecto de cara al Nou Mestalla. Es importante competir a ese nivel y ese sigo siendo el plan. Ya estamos trabajando en el mercado de verano. Ya hemos fichado a De Haas y tenemos a otro jugador muy cerca. Todo forma parte del nuevo enfoque, detectando al talento de manera temprana. Es una transición que está sucediendo en el Club y que cuenta don todo el apoyo del Presidente", señaló antes de dejar otra frase clara y concisa, aunque con poca credibilidad: "El club quiere estabilidad".