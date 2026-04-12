Muriqi deja helados a Valencia CF, Elche CF y Levante UD. ¡Así está el descenso!

El Valencia perdió contra el Elche y dio alas al cuadro ilicitano, pero se complicó la vida. Al mismo tiempo, el Levante espera de fondo a que llegue su partido del lunes, pero no han llegado buenas noticias en un fin de semana en el que el Elche ganó, el Alavés puntuó, el Sevilla venció al Atlético de Madrid y todo parece salir mal para los granotas, que necesitan vencer al Getafe para no estar a tres partidos de la salvación quedando siete. Es decir, un 'casi imposible'.

El fin de semana asomaba con muchos equipos implicados en la pelea y la sensación de que cada resultado positivo de los de abajo iba a jugar en contra de las aspiraciones de Levante y Valencia o Elche. En el caso de estos dos últimos su duelo directo iba a dejar a uno con mejores sensaciones y al otro con una crisis bestial. La cara cayó para el Elche y la cruz para un Valencia que con el triunfo del Mallorca sobre el Elche (al menos al descanso) se queda a tres del descenso con el golaveraje perdido. Es decir, a un solo encuentro.

La situación del Valencia

El Valencia CF atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada, con la amenaza del descenso ganando peso en su horizonte inmediato. Dentro de apenas diez días, el conjunto de Carlos Corberán visitará al RCD Mallorca en un duelo que puede marcar un antes y un después: una derrota no solo agravaría la situación clasificatoria, sino que podría dejar al equipo aún más cerca de los puestos de descenso. La presión aumenta en Mestalla, donde las sensaciones han cambiado de forma drástica en cuestión de semanas.

Carlos Corberán, en sala de prensa en la previa del Elche-Valencia. / Montesinos

El golpe ha sido especialmente duro tras las recientes derrotas frente al RC Celta de Vigo y el Elche CF, dos resultados que han dinamitado cualquier aspiración de mirar hacia la zona europea. Lo que hace poco parecía una temporada con opciones de crecimiento se ha transformado en una lucha por la supervivencia. Y todo ello con un calendario final especialmente exigente: aunque restan siete jornadas, las cinco últimas se presentan como un auténtico vía crucis competitivo, lo que convierte cada punto en una cuestión vital para evitar el abismo. Ahí aparecen el Atlético de Madrid, el Barcelona o la visita al Reale Arena, que está inmerso en la pelea europea.

La situación del Elche

El Elche CF logró un triunfo de enorme valor anímico ante el Valencia CF, pero la alegría ha durado poco en clave clasificatoria. La victoria no le permite tomar aire real en la tabla, ya que el RCD Mallorca está imponiéndose al Rayo Vallecano, un resultado que devuelve a los ilicitanos a posiciones de descenso. Así, el equipo franjiverde sigue atrapado en una dinámica angustiosa en la que sumar tres puntos no siempre se traduce en avanzar, reflejo de la enorme igualdad en la zona baja.

Eder Sarabia Head Coach of Elche CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Valencia CF at Estadio Manuel Martinez Valero on April 11, 2026 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 11/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El panorama no invita al optimismo si se analiza el calendario que resta. El Elche CF deberá medirse a rivales de gran exigencia como el Atlético de Madrid, el Real Betis o el RC Celta de Vigo, todos ellos instalados en la zona alta o con aspiraciones europeas. Además, tendrá enfrentamientos directos que pueden resultar decisivos, como ante el Real Oviedo —aunque este está casi descendido— y el Deportivo Alavés. Un tramo final en el que cada jornada puede alterar el destino de un equipo que sigue sin margen de error.

La situación del Levante

El Levante UD aún tiene pendiente su compromiso de este lunes frente al Getafe CF, una cita que puede marcar su futuro inmediato en la lucha por la permanencia. Incluso en el escenario más optimista, con una victoria, el conjunto granota se quedaría a cuatro puntos de la salvación, una distancia todavía considerable a estas alturas del campeonato. La presión es máxima para un equipo que necesita encadenar resultados positivos de forma urgente si quiere mantener opciones reales de seguir en la categoría.

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Castro, en el Reale Arena. / LALIGA

El calendario, además, no concede tregua. En la próxima jornada, el Levante UD se medirá al Sevilla FC en un duelo directo que puede resultar determinante, mientras que el choque de la penúltima jornada ante el RCD Mallorca en el Ciutat de València apunta a ser una auténtica final. El equipo dirigido por Luís Castro se encuentra ya en una situación límite, sin margen de error y obligado a sumar prácticamente todo lo que queda si quiere obrar un milagro que, a día de hoy, parece cada vez más complicado.