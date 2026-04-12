Victoria vital del Valencia Mestalla ante el líder para alejarse del peligro

El Valencia Mestalla dio un golpe de autoridad en el Antonio Puchades tras imponerse con claridad al líder UE Sant Andreu en un encuentro clave por la permanencia en la Segunda Federación Grupo 3. El conjunto dirigido por Óscar Sánchez no solo recuperó sensaciones tras la derrota ante el Andratx, sino que mostró su mejor versión para sumar tres puntos vitales que le permiten salir de la zona de play-out y tomar aire en la clasificación.

Once inicial del Valencia Mestalla / Valencia CF

Dominio creciente y golpe inicial del Mestalla

El filial valencianista arrancó el partido con intensidad y personalidad, consciente de la importancia del duelo ante un rival que llegaba con opciones de proclamarse campeón. Durante la primera mitad, el Mestalla se mostró ligeramente superior, generando peligro y controlando los tiempos del encuentro. Fruto de ese empuje llegó el primer tanto tras una brillante acción individual de Otorbi, que desbordó y asistió para que Gamón definiera con precisión y adelantara a los locales.

Pese al dominio valencianista, el Sant Andreu también dispuso de ocasiones claras, destacando una conducción peligrosa de Barry que terminó estrellando el balón en el palo, en la que fue la más clara para los visitantes antes del descanso.

Mario Domínguez lidera el despegue

Tras el paso por vestuarios, el Mestalla elevó su nivel y terminó por decantar el partido. En el minuto 54, Mario Domínguez, máximo goleador del equipo, aprovechó un error del guardameta visitante para firmar el 2-0. El delantero continúa en estado de gracia, sumando ya 17 goles esta temporada entre todas las competiciones.

El Mestalla celebra uno de los goles del encuentro / Valencia CF

El tanto dio tranquilidad a los de Óscar Sánchez, que comenzaron a desplegar un juego más fluido y vertical, dominando claramente a un Sant Andreu que acusó el golpe. La presión alta y la intensidad del filial valencianista fueron claves para sostener la ventaja y seguir generando ocasiones.

Aimar sentencia y el Mestalla respira

El tercer tanto llegó tras un gran pase de Víctor Jr y una impecable definición de Aimar Blázquez, que resolvió con calidad un mano a mano ante el portero rival para firmar el 3-0. El joven atacante confirma su proyección, acumulando ya dos goles en tres partidos y demostrando el olfato goleador que ya exhibió en el juvenil.

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En los minutos finales, el Sant Andreu logró recortar distancias con un tanto anecdótico de Walid en el 90’, que no empañó la sólida actuación del Mestalla. Con este triunfo, el filial valencianista asciende hasta la undécima posición, alejándose de los puestos de descenso y del play-out, y firmando dos victorias en tres partidos desde la llegada de Óscar Sánchez al banquillo.