Parte médico de Eray Cömert: tiempo de baja y alternativas del Valencia CF

El Valencia CF tiene muchos problemas esta temporada. Las lesiones son una costante y el bajo rendimiento general no ayuda mucho a que semarquen pocos goles a la par que se reciben más de la cuenta. Las ausencias en la línea defensiva han lastrado los planes de Corberán todo el curso hasta el punto que en el mercado invernal llegaron Unai Núñez y Renzo Saravia para reforzar al equipo tras las ausencias de larga duración de Diakhaby y Foulquier.

A lo largo del derbi entre Elche y Valencia CF en el Martínez Valero, Cömert sufrió una lesión que le llevó a ser atendido primero y sustituido después. Precisamente estaba tendido sobre el césped cuando llegó el gol de Cepeda que dejó los tres puntos en tierras ilicitanas. El equipo cometió el error primero de no tirar la pelota fuera cuando pudo para sustituir a su compañero ni tampoco fue capaz de defender la jugada definitiva. Cömert tuvo que abandonar el campo y dio entrada a Pepelu como central de emergencia.

Parte médico de Eray Cömert

Tras las pruebas efectuadas, el jugador del Valencia CF, Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido del pasado sábado frente al Elche CF.

El central valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.

Tiempo de baja y alternativas del Valencia ante el Mallorca

El pasado mes de diciembre, Cömert padeció la misma lesión durante el choque contra el Atlético de Madrid, lo que le dejó tres semanas fuera de combate, perdiéndose tres encuentros del Valencia CF. De repetir duración, no estará contra Mallorca y Girona, aunque podría llegar precisamente contra los colchoneros en la primera jornada de mayo. Mientras tanto, sólo Tárrega se encuentra en perfectas condiciones para liderar la zaga, quedando a la espera de la evolución de Unai Núñez, quien sí podría llegar para medirse con los baleares el próximo fin de semana.

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Por otro lado, las opciones restantes pasan por 'Rubo' Iranzo o volver a contar con Pepelu como último recurso. Está por ver si Panach está disponible, ya que todo apunta a que entraría en la convocatoria del primer equipo. A su vez, las pruebas del técnico pasan también por probar a Santamaría e incluso Renzo Saravia en el eje de la zaga. Sea como sea, tocará enfrentarse a Vedat Muriqi, uno de los delanteros más en forma de Europa, además de a otros atacantes peligrosos como Virgili.