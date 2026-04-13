Meriton y el triplete de la vergüenza de la historia del Valencia CF

Meriton Holdings está actuando con la grandeza del Valencia CF como una empresa de derribos. La gestión de Peter Lim y sus colaboradores está haciendo un daño sin parangón al escudo, pulverizando de manera sistemática registros negativos y convirtendo al club en un habitual en la lucha por eludir el descenso a Segunda División, muy alejado de cualquier atisbo de ambición y de lucha por los puestos que históricamente le corresponden.

Sus derrotas contra Celta de Vigo y Elche CF demuestran que aquello de "volver a la élite europea" era todo ruido una vez más, ya no solo porque el equipo capituló desde la primera batalla por jugar competición continental, sino porque la zona baja vuelve a ser el fango por el que están arrastrando el escudo del Valencia CF.

Tercer peor Valencia de la historia en la jornada 31

Los datos, además, no engañan. Y menos cuando son tan abrumadores. Y es que después de la debacle del Martínez Valero, el coleccionista de desastres Peter Lim, ya relevado por su hijo Kiat, consiguió uno más a su elenco de desgracias: el de este año, con Carlos Corberán a la cabeza, es el tercero peor de la historia del club en la jornada 31.

El jugador del Elche Aleix Febas y el jugador del Valencia José Gayá, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, en el estadio Martínez Valero en Elche.-EFE/ Pablo Miranzo. (Elche) (Valencia) / Pablo Miranzo / EFE

El 'hito' no acaba aquí, ya que ese tercer puesto ya lo ocupaba con 35 puntos otro Valencia de la 'era Meriton'., el de la 2020/21 de Javi Gracia un año después de destruir el proyecto ganador de Marcelino y Mateu Alemany. Aquello fue un gran aviso de lo que sucede en el fútbol cuando se toman decisiones en contra de su propia lógica y naturaleza.

El bucle de los horrores

De poco sirvió el escarmiento, ya que el club ha ido cuesta abajo y sin frenos especialmente después la temporada de José Bordalás, que sin ser muy buena ha resultado ser muy superior que todo lo que vino después. El peor Valencia de la historia a estas alturas de campeonato, de hecho, es posterior a ese momento, ya que en la 22/23, el año en que Rubén Baraja salvó el empastre de poner a Gattuso -último técnico en ir a Singapur hasta Corberán- como entrenador, el equipo llevaba solamente 33 puntos y se acabó salvando con solo dos de margen.

Plata para el Valencia de Neville, un protegido del máximo accionista

El triplete lo completa en segunda posición, tal y como muestran los datos de LaLiga en Directo, otro Valencia de Meriton. Como si no. En la campaña 2015/16, por último, el Valencia de Nuno, Gary Neville y Ayestarán firmó solamente 34 puntos, aunque la permanencia se acabó sellando con seis de ventaja. El de Peter, Kiat Lim y los suyos es el peor Valencia de la historia, una insaciable máquina de batir récords negativos.