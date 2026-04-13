¿Cuáles son las opciones del Valencia CF para el central tras la lesión de Cömert?

La lesión de Eray Cömert en el partido contra el Elche CF ha multiplicado los problemas del Valencia CF en defensa. El conjunto de Mestalla, que lleva padeciendo una plaga lo que va de temporada, se quedó sin Mouctar Diakhaby por una lesión de larga duración y más tarde le pasó lo mismo a José Copete, dejando al equipo con César Tárrega, Unai Núñez y el suizo solos ante el peligro. Y ya han caído los dos últimos, que no estarán contra el RCD Mallorca mientras el valenciano busca pareja.

En la primera plantilla valencianista no quedan más centrales y el único que esta temporada ha tenido minutos fuera de su posición para ocupar la de central ha sido Pepelu. El centrocampista de Denia, en un completo segundo plano desde la llegada de Guido Rodríguez, podría volver al once para ejercer como defensor.

Pepelu, en el Valencia-Real Madrid en Mestalla. / LALIGA

¿Canterano por primera vez?

Si Carlos Corberán quiere contar con un central natural deberá hacer algo que lleva toda la temporada sin hacer: apostar por un jugador de la cantera en Liga. A partir de ahí, el filial tiene opciones de diferente perfil que el entrenador de Cheste deberá valorar.

El más preparado por bagaje es Rubén Iranzo, que ya padeció una lesión, pero que la ha superado y que puede ayudar tanto en el lateral derecho como de central. El pasado verano le cerraron la puerta de salida por si llegaba un momento así, pero en todas las ocasiones en las que ha podido jugar el entrenador ha optado por otras fórmulas.

Fontanet y Panach, del juvenil campeón

Más allá de Rubo, el filial tiene otros jugadores interesantes. Alejandro Panach debutó en Copa del Rey contra un equipo de una categoría muy inferior, pero luego no tuvo continuidad. También está su compañero Joel Fontanet, recién renovado, que ha ido a varias convocatorias sin la suerte de debutar.

Amos Wanjala está a gran nivel

Por último, la gran sorpresa de la segunda vuelta ha sido el fichado Amos Wanjala, internacional por Kenia, que está a un nivel muy alto en el Mestalla y que a sus 19 años pide un plan para la temporada que viene que implique un salto a una categoría superior a Segunda RFEF.