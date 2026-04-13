“Terminar esa castaña de estadio ‘low cost’ no cuesta 320 millones ni de coña”

El exvicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío, enviará este lunes un escrito dirigido a Javier Solís, como máximo responsable ejecutivo del Valencia CF (y con copia a la Alcaldesa de Valencia), exigiendo que tanto el club como el Ayuntamiento cumplan al pie de la letra el convenio urbanístico aprobado de forma ilegal (en contra del dictamen del letrado del Ayuntamiento) en el pleno municipal de julio de 2024.

En concreto, el portavoz de Marea Valencianista, sostiene que “es imposible que terminar el nuevo estadio, en las condiciones low cost en las que se está rematando la obra, y dejando casi el 50% del proyecto inicial por cumplir, cueste 320 millones de euros, con el filtrado aumento de precios consecuencia de la guerra de Irán. Estamos, presuntamente, ante una serie de operaciones urbanísticas encadenadas (terciario, nuevo estadio y parcelas del viejo estadio) que se parecen demasiado a las operaciones de fichajes en las que, por ejemplo, salieron 30 millones de euros (más 10 en variables) por el fichaje de Rodrigo al Benfica, y sólo llegaron 13 millones al equipo portugués, perdiéndose decenas de millones en “gastos del fichaje”.

Miguel Zorío exige:

Auditoría municipal de la Alcaldesa para comprobar que no están perdiendo millones de euros de los valencianistas en presuntas comisiones o mordidas, tanto de las empresas de Peter Lim como de algunas otras personas del club o del entorno municipal. Conocer los honorarios y facturas cobradas por Germán Cabrera y sus empresas, durante los últimos 11 años, y también las facturas pagadas por estas empresas a compañía pertenecientes a Peter Lim, Layhoon y personas que han favorecido el pelotazo urbanístico. Saber el precio de venta de las parcelas del viejo Mestalla, saber el nuevo precio con el incremento derivado de la guerra de Irán, y saber por qué la empresa intermediaria no recibe a todos los interesados en su compra, como si ésta ya estuviera decidida con antelación. Tener acceso a todas las transferencias directas e indirectas del Valencia CF con la red off shore montada por Peter Lim y Layhoon, y que sirvió, or ejemplo, para que Cristiano Ronaldo blanqueara sus ingresos, siendo condenado por la justicia española. Conocer si alguno de los beneficiados en las operaciones urbanísticas de Peter Lim, ha sido quien gestionó la operación de Goldman Sachs, a cambio de quedarse el patrimonio inmobiliario del club a precio de mercadillo. Hacer una auditoría independiente de todos estos temas, y pedir tasaciones independientes para conocer el valor real del inmobiliario vendido y del que está en venta; y lo mismo sobre los costes reales del proyecto de finalización del nuevo Mestalla.

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Finaliza Miguel Zorío denunciando que “Peter Lim ya utilizó sus préstamos al Valencia CF y al Benfica para beneficiarse en la operación Rodrigo, y por eso fue condenado por el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Ahora, vamos a denunciar como está utilizando las operaciones urbanísticas del club para beneficiar a empresas con las que presuntamente, puede mantener relaciones comerciales fuera de España, directamente o a través de terceros”.