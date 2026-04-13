El filial del Valencia CF conquista la liga con dedicatoria al cielo

El premio a una temporada sobresaliente. El Valencia CF B se ha proclamado campeona del Grupo VI de Tercera Federación a falta de dos jornadas. La victoria contundente por 0-9 ante La Nucía —equipo ya descendido— ha ratificado una campaña donde las blanquinegras han impuesto su ley: 18 victorias, dos empates y ninguna derrota. En ocasiones destaca más el cómo que el qué… y este equipo ha demostrado en cada campo un dominio, una solidez defensiva —solo cuatro goles encajados— y una superioridad incontestable. Pero el camino no ha sido de color de rosa. Ni mucho menos. Tuvieron que sobreponerse al duro golpe de perder a Fernando Marín. Un motivo más que suficiente para alzar este título de campeonas más alto que nunca.

Las valencianistas afrontaron el choque con la certeza de que un resultado favorable las erigiría campeonas de liga. Y lo lograron sin despeinarse. El Valencia B arrolló sin miramientos a La Nucía desde el pitido inicial. Noa Marchena, que ya sabe lo que es jugar con el primer equipo, no tardó en abrir la lata y, en menos de veinte minutos, el marcador ya reflejaba un contundente 0-4. Antes del descanso, Natalia Arnau y Elena Sánchez —otra de las canteranas que ya se ha estrenado con las ‘mayores’— ampliaron la ventaja. Lo hicieron ambas por partida doble. Y lejos de poner el freno en la segunda parte, Emma Pascual se sumó al festín de goles, que Marchena se encargaría de cerrar con su particular póker.

Unos números sobresalientes

Las cifras de las blanquinegras hablan por sí solas. Los 61 goles a favor avalan su eficacia goleadora y los cuatro tantos encajados, una solidez defensiva sobresaliente. Pero hay un dato que eleva, todavía más, el éxito de su campaña: el equipo no ha perdido ni un solo partido. En sus manos tienen firmar una liga prácticamente impecable. Y no es algo menor. Porque de los 216 equipos que conforman la Tercera Federación, solo nueve se mantienen invictos. Y uno de ellos es el filial blanquinegro.

Alzar la copa más alto que nunca

El equipo también ha tenido que sobreponerse a un golpe durísimo: la pérdida de una de las piezas clave del engranaje, Fernando Marín, en un accidente en Indonesia la pasada Navidad. Pero jugadoras y cuerpo técnico han seguido teniendo presente a su entrenador. En cada entrenamiento y en cada partido su recuerdo ha sido una motivación constante. Por eso, tras la victoria ante La Nucía hubo alegría y celebración, pero sobre todo mucha emoción. En la Ciutat Esportiva Camilo Cano, la imagen de Fernando reapareció sobreimpresionada en las camisetas conmemorativas que prepararon para celebrar un título que es ya muy especial.

La camiseta conmemorativa en recuerdo de Fernando Marín.jpg / Valencia CF

El segundo objetivo pendiente

El curso pasado fue muy cruel en Paterna. No solo descendió el primer equipo, sino que el filial che también se despidió de Segunda Federación. Y en ambos casos el objetivo era el mismo: recuperar la categoría. Las ‘mayores’ jugarán el play-off de ascenso, mientras que el filial todavía tiene opciones de ascenso directo. Actualmente, tras la reestructuración de la RFEF, la Tercera Federación está conformada por 216 equipos distribuidos en 18 grupos. De todo esos equipos, tan solo uno ascenderá de forma directa. Para ello debe ser el equipo que mejor coeficiente tenga —división de los puntos totales obtenidos entre partidos jugados—, entre los 18 primeros clubes de cada grupo.

Noticias relacionadas

El Valencia CF no tiene el ascenso directo asegurado. Con un coeficiente de 2,80 está por detrás de equipos como el CD Villa de Simancas, equipo vallisoletano del Grupo VIII que es el mejor situado con un coeficiente de 2,90. Pero faltan dos jornadas para que concluya la temporada regular y todo puede cambiar en los siguientes compromisos. Las ches primero recibirán en Paterna al CD Castellón el próximo domingo y cerrarán la liga justo una semana después en casa del CDFB L’Eliana. De no ser el equipo con mejor coeficiente, no todo está perdido, porque las ches tienen asegurado disputar el play-off de ascenso, que tendrá formato de ocho finales y cuyos enfrentamientos se decidirán por sorteo.