El Valencia CF vive una de sus peores crisis goleadoras en 36 años

La derrota del Valencia CF en el Martínez Valero ante el Elche CF (1-0) no solo dejó tocado al conjunto de Carlos Corberán en la clasificación, sino que volvió a poner en evidencia uno de los grandes problemas estructurales del equipo: la alarmante falta de gol.

El conjunto valencianista acumula ya ocho jornadas sin ver portería en esta Liga, una racha que explica en gran medida su delicada situación. Con 34 goles en 31 jornadas, el Valencia firma su segundo peor registro anotador a estas alturas desde 1990, con una media de apenas 1,09 tantos por encuentro. Solo la temporada 2018/2019 presenta cifras inferiores en este tramo del campeonato, aunque entonces el contexto competitivo era muy distinto: el equipo ocupaba posiciones europeas y mostraba mayor solidez defensiva.

Más allá de los números globales, el problema ofensivo del Valencia es aún más profundo si se analiza su producción real de juego. El equipo apenas ha generado 62 ocasiones claras de gol en 31 jornadas, situándose entre los conjuntos menos productivos en este apartado. A pesar de que, a contracorriente de lo que está pasando en la temporada, el equipo dobló el número de aproximaciones de gol en Elche. Sin embargo, la ausencia de calidad en los momentos determinantes y la actuación de Matías Dituro volvieron a dejar a secas al equipo de Corberán.

Paradójicamente, el Valencia ha maquillado en parte sus números gracias a su efectividad de cara a portería, pero incluso este dato pierde valor si se eliminan los goles desde el punto de penalti. Sin los cinco tantos convertidos desde los once metros, el equipo apenas alcanzaría los 29 goles, situándose entre los ataques más pobres del campeonato.

Dependencia de Hugo Duro y falta de alternativas

El diagnóstico es claro: el Valencia depende en exceso de Hugo Duro. El delantero suma nueve goles y es el único argumento ofensivo fiable. Cuando los rivales consiguen neutralizarlo, como ocurrió recientemente ante el Celta de Vigo, el equipo pierde capacidad de amenaza. Este pasado fin de semana revolucionó el ataque en el segundo tiempo del Martínez Valero, aunque erró un remate de cabeza cerca de Dituro.

Por detrás, el vacío es evidente. Largie Ramazani, con cinco goles —tres de ellos de penalti—, aparece como segundo máximo realizador, mientras que la aportación del resto de atacantes resulta insuficiente. La llegada invernal de Umar Sadiq apenas ha dejado un gol, y Lucas Beltrán, más mediapunta que referencia ofensiva, solo ha marcado una vez en Liga. En Elche desperdició dos ocasiones clarasímas.

Lista de goleadores en LaLiga del Valencia

Hugo Duro 9 goles 1 de penalti

Ramazani 5 goles 3 de penalti

Danjuma 3 goles

Diego López 3 goles

Guido Rodríguez 2 goles

Pepelu 2 goles 1 de penalti

Cömert 2 goles

Luis Rioja 2 goles

Santamaría 1 gol

Javi Guerra 1 gol

Sadiq 1 gol

Beltrán 1 gol

Gayà 1 gol

Diakhaby 1 gol

Extremos sin gol y ataque previsible

Uno de los principales focos del problema reside en las bandas. El Valencia ha perdido completamente el desborde y la producción ofensiva desde los extremos, lo que ha convertido su ataque en previsible y fácil de defender.

El caso más llamativo es el de Arnaut Danjuma, que no marca desde septiembre, acumulando más de seis meses sin ver puerta y perdiendo protagonismo progresivamente. Tampoco atraviesa un buen momento Luis Rioja, sin goles desde febrero, mientras que Diego López ha quedado relegado a un papel secundario y Dani Raba apenas ha tenido incidencia.

La falta de gol no solo afecta a los atacantes. El centro del campo tampoco aporta soluciones. Jugadores como Javi Guerra o Filip Ugrinic no han conseguido sumar desde segunda línea, mientras que el balón parado sigue siendo una asignatura pendiente: el equipo aún no ha marcado ningún gol de falta directa esta temporada, pese a contar con especialistas como André Almeida.

Un problema colectivo

Ni siquiera las aportaciones puntuales desde la defensa —como los goles de Eray Cömert o José Gayà— logran disimular una realidad evidente: el Valencia es un equipo con serias limitaciones ofensivas, excesivamente dependiente de su delantero centro y sin recursos alternativos cuando este no aparece.

Con una media goleadora que apenas supera el tanto por partido y una producción ofensiva muy limitada, el conjunto de Mestalla afronta el tramo final de la temporada con la necesidad urgente de encontrar soluciones si quiere evitar que su crisis de gol termine marcando su destino.

Los tristes datos desde 1990

La única temporada que ha empeorado los actuales registros desde la campaña 1989/90, fue en aquel curso 18/19, cuando alcanzó esta jornada con 33 goles a favor. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede ahora el equipo tan solo había recibido 26 goles, por los 46 actuales, y ocupaba la sexta posición por el decimocuarto puesto que ostenta ahora.

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