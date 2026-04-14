Guido Rodríguez: "En lo que estoy pensando es en ganar los partidos que quedan"

La información publicada el pasado domingo por SUPER ha causado revuelo tanto en Vila-real como en Sevilla, sedes de los dos clubes, Villarreal CF y Real Betis, que están muy pendientes de la evolución de Guido Rodríguez en este su segundo capítulo en LaLiga. Los dos equipos, cerca de sellar una nueva participación la próxima temporada en competiciones europeas, se presentan como una seria competencia para el Valencia CF, que intenta la renovación del jugador, libre a partir del 1 de julio.

A finales de enero, tras negociaciones complejas con los representantes del mediocentro de Buenos Aires, Ron Gourlay y Carlos Corberán consiguieron el 'okey' de Guido con un contrato hasta el 30 de junio, una vez que se logró previamente la desvinculación del West Ham mediante una compensación económica. En dos meses y medio, el centrocampista ha vuelto a rendir en LaLiga con un club y en una ciudad donde se siente feliz junto con su familia.

Este es un aval en favor de un Valencia que anhela y trabaja por su continuidad, aunque con el handicap de la ausencia de un proyecto deportivo ambicioso y, en lo económico, limitado en comparación a lo que pudiese ofrecer una entidad como el Villarreal. En este terreno, la carta de los blanquinegros consiste en ofrecerle un contrato lo más largo posible teniendo en cuenta su edad.

32 años recién cumplidos

Con motivo de su 32 cumpleaños, Guido Rodríguez ha sido parado este mediodía en la Ciutat Esportiva de Paterna tras el entrenamiento del equipo por un periodista del programa televisivo 'El Chiringuito'. Cuestionado por su futuro y el deseo de los valencianistas de que siga "muchos años" en el equipo de Mestalla, el argentino centró su respuesta en el momento actual.

"El deseo de todos... lo más importante, es poder acabar bien la temporada, disfrutar y ganar estos partidos que quedan. Eso es lo más importante y en lo que estoy pensando yo ahora", indicó el 'stopper' en un discurso demuestra la ambición de Guido y la voluntad de que el Valencia termine el curso lo más arriba posible en la clasificación.

Por el momento, el jugador no ha atado su futuro y se centra en la competición, en los siete partidos que restan en LaLiga 25/26: Mallorca, Girona, Atlético, Athletic Club, Rayo, Real Sociedad y Barcelona.

Guido Rodriguez, en el partido del pasado sábado en Elche / Europa Press

Villarreal y Betis, en fase de análisis ante posibles fugas en la medular

Mientras para el Valencia es un objetivo principal, para clubes como Villarreal y Betis surge como una opción de cara a un mercado de verano en el que prevén remodelar el centro del campo. El rendimiento de Pape Gueye provoca que equipos de peso de la Premier estén dispuestos a desembolsar una millonada al Submarino para hacerse con el senegalés. Thomas Patery, además, no cuenta y Dani Parejo negocia una renovación.

Por su parte, en el Betis el futuro de jugadores como Marc Roca, Nelson De Ossa, Sergi Altimira o Amrabat es incierto. Los béticos tratarán de quedarse con el internacional marroquí, cedido por el Fenerbahçe, mientras que el catalán Altimira se halla en el punto de mira del Sporting de Portugal, así como de otros clubes de Premier y Bundesliga.

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LaLiga encaja en el juego de Guido

Dos años después de su salida del Betis, los técnicos verdiblancos, igual que los amarillos, siguen las evoluciones de Guido con el fin de calibrar su estado de forma tras un paso por la Premier en la que perdió protagonismo y esta temporada apenas había jugado 170 minutos en 23 partidos a las órdenes de Nuno Espírito Santo. Un trabajo para recabar información actualizada sobre un futbolista interesante para una dirección deportiva como la de Manu Fajardo en el Betis, y que, lógicamente, tiene todo el sentido del mundo. En Sevilla diversos medios han replicado la información de este domingo en este diario, al considerar ahora a Guido pasa a ser una "opción factible" para el equipo verdiblanco.