Drama central para Corberán

Si la semana pasada ya fue muy negativa para los intereses del Valencia CF, la nueva tampoco empieza de la mejor manera posible. El equipo, tras disfrutar el lunes de un día de descanso, regresaba este martes a los entrenamientos, y lo hacía pendiente del estado físico de varios de los futbolistas, especialmente de la parcela defensiva.

La mala noticia se confirmaba rápidamente cuando Unai Núñez no saltaba a ejercitarse con el resto de sus compañeros. El central cedido por el Celta, sufrió una lesión muscular en los isquitibiales precisamente ante el conjunto celeste y se perdió el partido en el Martínez Valero ante el Elche. Corberán espera recuperarlo cuanto antes pero su ausencia en el primer entrenamiento de la semana confirma que todavía no ha dejado atrás sus molestias.

Corberán se queda sin centrales

La situación física de Unai Núñez, además de por ser una pieza clave para Carlos Corberán, es dramática teniendo en cuenta que la enfermería está repleta de centrales. Diakhaby ya no va a jugar esta temporada y Copete lo tiene difícil, mientras que Cömert también es baja por una lesión en la musculatura abdominal que sufrió ante el Elche. Eso deja al entrenador del Valencia con solo un central del primer equipo disponible, César Tárrega.

Tiempo para recuperarse

La buena noticia dentro de lo malo es que el Valencia tiene algo más de tiempo de lo normal para recuperar ya sea a Unai Núñez o a Eray Cömert. Debido a la final de Copa, la próxima jornada no se disputa el fin de semana, sino que comenzará el martes 21, día en el que el conjunto blanquinegro visita al Mallorca. Ese es el margen que tiene Corberán para recuperar a uno de sus dos centrales.

El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

Soluciones en caso de no llegar a tiempo

En la primera plantilla valencianista no quedan más centrales y el único que esta temporada ha tenido minutos fuera de su posición para ocupar la de central ha sido Pepelu. El centrocampista de Denia, en un completo segundo plano desde la llegada de Guido Rodríguez, podría volver al once para ejercer como defensor. En la sesión de martes, de hecho, Corberán ha ensayado con Pepelu en el centro de la zaga.

Si Carlos Corberán quiere contar con un central natural deberá hacer algo que lleva toda la temporada sin hacer: apostar por un jugador de la cantera en Liga. A partir de ahí, el filial tiene opciones de diferente perfil que el entrenador de Cheste deberá valorar.

El más preparado por bagaje es Rubén Iranzo, que ya padeció una lesión, pero que la ha superado y que puede ayudar tanto en el lateral derecho como de central. El pasado verano le cerraron la puerta de salida por si llegaba un momento así, pero en todas las ocasiones en las que ha podido jugar el entrenador ha optado por otras fórmulas.

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Rubén Iranzo, con el brazalete del filial / VCF Media

Más allá de Rubo, el filial tiene otros jugadores interesantes. Alejandro Panach debutó en Copa del Rey contra un equipo de una categoría muy inferior, pero luego no tuvo continuidad. También está su compañero Joel Fontanet, recién renovado, que ha ido a varias convocatorias sin la suerte de debutar.