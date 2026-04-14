La presencia de Hugo en Mallorca, en vilo y pendiente de más pruebas

Los obstáculos crecen en el Valencia CF. A las dos derrotas consecutivas, ante Celta y Elche, que ha rebajado casi por completo los niveles de ilusión en el valencianismo, se unen los problemas físicos de varios jugadores. Eray Cömert, lesionado en el abdomen, no podrá actuar el próximo martes en Son Moix ante el Mallorca. Una cita para la que se espera el regreso de Unai Núñez, que evoluciona muy favorablemente de los isquios, pero para la que peligra el concurso del máximo artillero blanquinegro: Hugo Duro.

Este martes, el conjunto de Carlos Corberán se ha ejercitado con varias ausencias en la Ciutat Esportiva de Paterna, entre las que ha destacado la del '9' madrileño. En la tarde de este martes, el exjugador del Getafe se sometió a pruebas médicas con el objetivo de descartar una microrrotura en los isquiotibiales. Este primer análisis ha permitido saber que el problema no es de gravedad y el equipo podrá contar con su delantero más certero en este esprint final de LaLiga. Ahora, lo que queda por determinar es si estará o no en disposición de ayudar en Palma de Mallorca en la tarde del martes 21 de abril.

Nuevas pruebas: Mallorca... o Girona

Próximamente, Hugo Duro volverá a pasar pruebas médicas para controlar la evolución y, sobre todo, conocer con exactitud -cuando baje más la inflamación- el alcance exacto de la lesión muscular y las opciones reales de viajar a Mallorca. Hay prácticamente una semana por delante, aunque, a día de hoy, se antoja difícil. A priori, lo que parece seguro es que sí estaría disponible para recibir al Girona en Mestalla en la siguiente jornada, la del sábado 25 de abril.

Hugo Duro, con los altibajos típicos a los que empuja el Valencia, se está comportando como uno de los mejores futbolistas valencianistas en la presente temporada. El madrileño de 26 años suma nueve dianas en LaLiga, competición madre en la que es ampliamente el máximo goleador del equipo de Corberán. Por detrás, le sigue Largie Ramazani, que tiene cinco goles, tres de ellos desde los once metros.

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A la espera también de Unai Núñez

A la espera de estas nuevas pruebas a Hugo Duro, el Valencia también mantiene su atención al estado de Núñez, que debería volver para acompañar a César Tárrega en el eje de la zaga. Sin Duro, Umar Sadiq repetirá en el once como en Elche. Más complicado lo tendrá el técnico para recomponer la zaga si Unai no llega a tiempo. La solución más viable sería colocar a Pepelu como central.