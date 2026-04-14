La 'jornada horribilis' del Valencia CF

La jornada retro de LaLiga terminó siendo la jornada horribilis para el Valencia CF, que vio como prácticamente todos los equipos que le persiguen en la clasificación sumaron tres puntos, comprimiendo todavía más la lucha por la permanencia. Los de Carlos Corberán, que hace dos semanas parecían salvados y con opciones, incluso, de apostar por la vía europea, cayeron en el Martínez Valero y vuelven a estar metidos de lleno en la desagradable lucha de la parte baja por evitar perder la categoría.

De hecho, la jornada 31 de LaLiga va a pasar a la historia como la primera jornada en los 97 años de vida de LaLiga en la que los cinco equipos que partían como cinco últimos clasificados consiguieron ganar sus respectivos partidos. Un dato sin precedentes según ha informado 'MisterChip'. RCD Mallorca, Sevilla FC, Elche CF, Levante UD y Real Oviedo. Todos afrontaban la jornada retro como un partido a vida o muerte y todos ellos acabaron la semana con más oxígeno. El Alavés, también metido en la lucha, no ganó pero sacó un meritorio punto en Anoeta.

Rafa Jarque / Ismael Bocanegra

Más vivos que nunca tras el cambio de entrenador

Además de los resultados, lo verdaderamente preocupante es que los rivales directos desprenden más sensación de estar vivos que el propio Valencia CF tras los cambios de entrenador que han llevado a cabo casi todos. El Mallorca, desde la llegada de Demichelis, ha ganado tres de sus cinco partidos y han conseguido salir de los últimos tres puestos. El Sevilla volvió a la senda del triunfo con Luis García Plaza ante el Atlético de Madrid y el Alavés lleva cuatro partidos consecutivos sin perder con Quique Sánchez Flores.

En cuanto al Real Oviedo y al Levante, que parecían desahuciados hace no mucho, han regresado a la vida en las últimas semanas. La mejoría de los carbayones con Almada es evidente y han conseguido reducir ligeramente la distancia con la salvación, mientras que el Levante, desde la llegada de Luís Castro, tiene números de salvación.

Levante - Getafe. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los únicos equipos de la zona baja que no han cambiado de cromos en el banquillo son el Valencia CF, el Elche y el Rayo Vallecano. Los franjiverdes siguen confiando en Sarabia tras la gran primera vuelta del equipo y el pasado fin de semana recuperaron sensaciones ante los de Corberán. Los de Vallecas, por su parte, siguen compaginando la lucha por la salvación con la Conference League, en la que están a un paso de las semifinales.

A tres del abismo

Y el Valencia, además de perder el 'goal average' con un rival directo como el Elche, vio esta última jornada como su margen con el descenso está a punto de reducirse a cenizas. Solo tres puntos, menos de un partido teniendo en cuenta que el equipo que marca la posiciones de abismo es precisamente el conjunto ilicitano, que estaría por encima de los blanquinegros en caso de empate a puntos. Una caída a los infiernos total en un abrir y cerrar de ojos. De soñar con pelear Europa a la triste realidad del descenso. Un año más.

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Todo finales

Así, todo apunta a que no será un final de Liga tranquilo para el Valencia, ni siquiera para estar instalado en la mediocre 'zona Meriton'. Sin ir más lejos, la próxima jornada el conjunto de Carlos Corberán afronta una auténtica final en Son Moix contra el Mallorca, que solo tiene un punto menos. Perder ya podría condenar al Valencia a los puestos de descenso si se dan otros resultados, básicamente las victorias de Sevilla, Alavés y Elche.