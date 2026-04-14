Más problemas para el Valencia CF y el Levante UD: El ritmo de la permanencia es el más alto desde 2008

Cuando el Valencia CF ganó al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y llegó a los 35 puntos en Liga parecía haber dejado encarrilada la permanencia, incluso con la posibilidad de luchar por los puestos europeos en las jornadas finales, pero nada más lejos de la realidad. Desde entonces, el equipo de Carlos Corberán no solo perdió en Mestalla contra el Celta, también cayó en el Martínez Valero ante el Elche. Dos derrotas que, unidas a la reacción en cadena de todos los equipos de la parte baja, han reducido el margen respecto al descenso a solo tres puntos.

Y es que la pelea por la permanencia está más viva que nunca, con la peculariedad esta temporada de que no hay ningún equipo totalmente 'muerto' a estas alturas. Ni siquiera el Real Oviedo, que parecía defenestrado hace algunas semanas pero que ha resucitado con Almada hasta situarse a seis puntos del objetivo. Difícil pero no imposible.

Los de abajo suman más que nunca

A falta de siete partidos para que LaLiga baje el telón, los equipos de la parte baja se han puesto las pilas y están sumando más que nunca. Hasta el punto de que, a estas alturas de la temporada, el ritmo de puntos para lograr la salvación es el más alto de los últimos 18 años. Es el Elche CF, a pesar de su triunfo ante el Valencia la última jornada, el equipo que marca el descenso con 32 puntos, y hay que remontarse a la temporada 2007/08 para encontrar un equipo que, con más de 32 puntos en la jornada 31, ocupaba los puestos de descenso. Se trata del Real Zaragoza, que sumó 33 unidades en 31 partidos y ocupaba el decimoctavo puesto.

La salvación puede irse a más de 40 puntos

Aquella temporada, el Zaragoza hizo los deberes que estaban en su mano y sumó nueve puntos más en las últimas jornadas que le permitieron concluir la campaña con 42 puntos, una cifra que, en el 99% de los casos, es sinónimo de permanencia. Pero aquella temporada el nivel de la zona baja estuvo más alto que nunca y los aragoneses perdieron la categoría. Osasuna marcó la salvación y necesitó 43 puntos para lograrlo.

Rafa Jarque / Ismael Bocanegra

La realidad, y lo preocupante para el Valencia y el Levante, es que la actual temporada se parece más a aquella 2007/08 que al resto, al menos en cuanto a números. Los 32 puntos que ostenta actualmente el Elche a falta de siete partidos invitan a pensar en que sumar 40 puntos tras 38 jornadas podría no ser suficiente. El Valencia actualmente tiene 35 en su casillero, por lo que aún necesetaría, mínimo, dos victorias para optar a quedarse en Primera. Un milagro necesitaría el Levante, que tiene 29 unidades ahora mismo, por lo que debería sumar, como mínimo, 12.

En los últimos años el ritmo siempre fue más bajo

En comparación con las últimas temporadas, el ritmo de salvación en la jornada 31 siempre fue más bajo que en la actualidad. Respecto a las últimas tres campañas la diferencia es grande. El curso pasado era Las Palmas quien marcaba el descenso con 29 puntos; en la 2023/24 era el Cádiz con 25; y en la 2022/23 era el Getafe con 31.

Los jugadores del Elche celebran el gol contra el Valencia, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, este sábado en el estadio Martínez Valero en Elche.-EFE/ Pablo Miranzo. (Elche) (Valencia) / Pablo Miranzo / EFE

Equipos (y puntos) que marcaban el descenso en la jornada 31 desde 2008

2007/08: Real Zaragoza - 33 puntos

2008/09: Recreativo - 30 puntos

2009/10: Tenerife - 26 puntos

2010/11: Hércules - 30 puntos

2011/12: Zaragoza - 31 puntos

2012/13: Zaragoza - 27 puntos

2013/14: Almería - 30 puntos

2014/15: Almería - 25 puntos

2015/16: Getafe - 28 puntos

2016/17: Sporting - 22 puntos

2017/18: Deportivo - 23 puntos

2018/19: Villarreal - 30 puntos

2019/20: Mallorca - 26 puntos

2020/21: Alavés - 27 puntos

2021/22: Cádiz - 28 puntos

2022/23: Getafe - 31 puntos

2023/24: Cádiz - 25 puntos

2024/25: Las Palmas - 29 puntos

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