Amos Wanjala pisa fuerte en el Valencia CF
El central keniata está siendo fijo en el Mestalla jugando a un nivel muy alto después de llegar en el mercado de invierno... pero aún no ha recibido el premio de subir al primer eq
El ojo de los captadores de la Academia puede haberle dado un gran talento al Valencia CF. Amos Wanjala es uno de los grandes nombres propios de la segunda vuelta del filial valencianista con un rendimiento extraordinario que está siendo clave en la lucha por la permanencia. El futbolista keniata está dejando grandes sensaciones y ha llegado pisando fuerte a la entidad de Mestalla.
Wanjala aterrizó en invierno procedente del At. Torrellano y su adaptación ha sido total e inmediata. Fue suplente la primera semana que estuvo disponible, jugando algo más de un cuarto de hora, y desde entonces ha jugado los 90 minutos de los siguientes diez encuentros, siendo un fijo tanto para Miguel Ángel Angulo como para Óscar Sánchez.
Buenas concidiones
Futbolista muy maduro físicamente a pesar de tener solamente 20 años (Generación de 2006), Wanjala se ha ganado el puesto a base de sobridad, de fuerza y de capacidad para ser expeditivo en los duelos. Con el balón en los pies, además, es un central con personalidad y buen talante para sacarla jugada tanto en corto como en largo.
El jugador está creciendo mucho en el filial y está demostrando tener nivel para dar un salto a una categoría superior el próximo verano. De momento el primer equipo no lo ha premiado subiendo a entrenar a pesar de la plaga de bajas que está azotando a la defensa valencianista.
Doble internacional
El joven jugador ya es internacional absoluto con la Selección de Kenia, además del capitán del combinado Sub20... Y representó también a la Selección Valenciana en la Copa de las Regiones UEFA. El futbolista tiene madera de líder y sus primeros pasos como valencianista así lo atestiguan.
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