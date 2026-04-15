El factor diferencial que no tiene el Valencia CF de Corberán

Vedat Muriqi ha revolucionado el descenso a base de goles. El delantero del Real Mallorca, próximo rival del Valencia CF, se ha convertido en el elemento diferencial del equipo balear y en su gran valedor por la permanencia. El kosovar ha sacado de la zona roja a su equipo a ritmo de récord y está dejando en evidencia al resto de equipos de la parte baja de la tabla a los que le cuesta la vida llegar al gol. Como el Valencia CF.

Los números de Muriqi están a la altura de los mejores de Europa y son la mejor garantía de salvación. El delantero es con 21 tantos el segundo máximo goleador de LaLiga solo por detras de Mbappé, pero su dimensión va más allá de España. Aunque a distancia, el kosovar está en la lista de goleadores que luchan por la Bota de Oro europea por detrás de los Harry Kane, Mbappé o Haaland. A falta de siete jornadas para el final del campeonato, Vedat está en disposición de alcanzar los 27 tantos que coronaron a Güiza como máximo goleador de LaLiga en la 2007/08. De momento, el kosovar ya ha superado a Eto'o como máximo goleador del club con 55 goles

La ambición de Muriqi es llehar "hasta donde pueda". "Desde que he llegado aquí, a esta isla tan bonita, sentía que era como mi casa. A veces cuando empiezas desde el primer día y notas algo diferente, lo sientes. Mi amor con el Mallorca ha sido muy bonito, cuando me quedé tenía claro que quería ser una leyenda aquí. Gracias a todos por cumplir uno de mis sueños, superar a Samuel, superándome a mí mismo. Quedando siete partidos quiero llegar hasta donde pueda". Parece imposible que el Mallorca vaya a descender con Muriqi en racha.

El jugador del Real Mallorca Vedat Muriqi (c), celebra su gol contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix.- EFE/ Cati Cladera. (Mallorca) (Rayo) / CATI CLADERA / EFE

Muy lejos del Valencia

Los datos del delantero del Mallorca contrastan con las carencias ofensivas del Valencia. El equipo vive una de sus peores crisis goleadoras en 36 años. La derrota en el Martínez Valero puso en evidencia uno de los grandes problemas estructurales del equipo: la alarmante falta de gol. El conjunto valencianista acumula ya ocho jornadas sin ver portería en esta Liga, una racha que explica en gran medida su delicada situación. Con 34 goles en 31 jornadas, el Valencia firma su segundo peor registro anotador a estas alturas desde 1990, con una media de apenas 1,09 tantos por encuentro. Solo la temporada 2018/2019 presenta cifras inferiores en este tramo del campeonato, aunque entonces el contexto competitivo era muy distinto: el equipo ocupaba posiciones europeas y mostraba mayor solidez defensiva.

El Valencia depende en exceso de Hugo Duro, pero sus números están muy lejos del kosovar. El delantero valencianista suma 9 goles y es el único argumento ofensivo fiable. Por detrás, el vacío es evidente. Largie Ramazani, con cinco goles —tres de ellos de penalti—, aparece como segundo máximo realizador, mientras que la aportación del resto de atacantes resulta insuficiente. La llegada invernal de Umar Sadiq apenas ha dejado un gol, y Lucas Beltrán, más mediapunta que referencia ofensiva, solo ha marcado una vez en Liga. Solo 11 goles entre los 3 delanteros de la plantilla es un bagaje insuficiente que, lejos de mirar arriba en la tabla, condena al equipo a luchar por la permanencia.

PALMA, 12/04/2026.- El jugador del Real Mallorca Vedat Muriqi, celebra su gol contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix.- EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

Lista de goleadores en LaLiga del Valencia

Hugo Duro 9 goles 1 de penalti

Ramazani 5 goles 3 de penalti

Danjuma 3 goles

Diego López 3 goles

Guido Rodríguez 2 goles

Pepelu 2 goles 1 de penalti

Cömert 2 goles

Luis Rioja 2 goles

Santamaría 1 gol

Javi Guerra 1 gol

Sadiq 1 gol

Beltrán 1 gol

Gayà 1 gol

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Diakhaby 1 gol