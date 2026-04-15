El factor diferencial que no tiene el Valencia CF de Corberán
Vedat Muriqi, la próxima amenaza del Valencia en LaLiga, rompe récords en el Real Mallorca mientras la entidad de Mestalla sufre una de sus peores crisis goleadoras de su historia con solo 11 tantos entre sus 3 delanteros
Vedat Muriqi ha revolucionado el descenso a base de goles. El delantero del Real Mallorca, próximo rival del Valencia CF, se ha convertido en el elemento diferencial del equipo balear y en su gran valedor por la permanencia. El kosovar ha sacado de la zona roja a su equipo a ritmo de récord y está dejando en evidencia al resto de equipos de la parte baja de la tabla a los que le cuesta la vida llegar al gol. Como el Valencia CF.
Los números de Muriqi están a la altura de los mejores de Europa y son la mejor garantía de salvación. El delantero es con 21 tantos el segundo máximo goleador de LaLiga solo por detras de Mbappé, pero su dimensión va más allá de España. Aunque a distancia, el kosovar está en la lista de goleadores que luchan por la Bota de Oro europea por detrás de los Harry Kane, Mbappé o Haaland. A falta de siete jornadas para el final del campeonato, Vedat está en disposición de alcanzar los 27 tantos que coronaron a Güiza como máximo goleador de LaLiga en la 2007/08. De momento, el kosovar ya ha superado a Eto'o como máximo goleador del club con 55 goles
La ambición de Muriqi es llehar "hasta donde pueda". "Desde que he llegado aquí, a esta isla tan bonita, sentía que era como mi casa. A veces cuando empiezas desde el primer día y notas algo diferente, lo sientes. Mi amor con el Mallorca ha sido muy bonito, cuando me quedé tenía claro que quería ser una leyenda aquí. Gracias a todos por cumplir uno de mis sueños, superar a Samuel, superándome a mí mismo. Quedando siete partidos quiero llegar hasta donde pueda". Parece imposible que el Mallorca vaya a descender con Muriqi en racha.
Muy lejos del Valencia
Los datos del delantero del Mallorca contrastan con las carencias ofensivas del Valencia. El equipo vive una de sus peores crisis goleadoras en 36 años. La derrota en el Martínez Valero puso en evidencia uno de los grandes problemas estructurales del equipo: la alarmante falta de gol. El conjunto valencianista acumula ya ocho jornadas sin ver portería en esta Liga, una racha que explica en gran medida su delicada situación. Con 34 goles en 31 jornadas, el Valencia firma su segundo peor registro anotador a estas alturas desde 1990, con una media de apenas 1,09 tantos por encuentro. Solo la temporada 2018/2019 presenta cifras inferiores en este tramo del campeonato, aunque entonces el contexto competitivo era muy distinto: el equipo ocupaba posiciones europeas y mostraba mayor solidez defensiva.
El Valencia depende en exceso de Hugo Duro, pero sus números están muy lejos del kosovar. El delantero valencianista suma 9 goles y es el único argumento ofensivo fiable. Por detrás, el vacío es evidente. Largie Ramazani, con cinco goles —tres de ellos de penalti—, aparece como segundo máximo realizador, mientras que la aportación del resto de atacantes resulta insuficiente. La llegada invernal de Umar Sadiq apenas ha dejado un gol, y Lucas Beltrán, más mediapunta que referencia ofensiva, solo ha marcado una vez en Liga. Solo 11 goles entre los 3 delanteros de la plantilla es un bagaje insuficiente que, lejos de mirar arriba en la tabla, condena al equipo a luchar por la permanencia.
Lista de goleadores en LaLiga del Valencia
Hugo Duro 9 goles 1 de penalti
Ramazani 5 goles 3 de penalti
Danjuma 3 goles
Diego López 3 goles
Guido Rodríguez 2 goles
Pepelu 2 goles 1 de penalti
Cömert 2 goles
Luis Rioja 2 goles
Santamaría 1 gol
Javi Guerra 1 gol
Sadiq 1 gol
Beltrán 1 gol
Gayà 1 gol
Diakhaby 1 gol
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