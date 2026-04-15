Estos son los fichajes alternativos a Guido que maneja el Villarreal para reconstruir su centro del campo

El buen hacer de Guido desde su llegada al Valencia CF este pasado mes de enero ha llamado la atención de varios clubes 'europeos'. El internacional argentino tiene contrato con el club de Mestalla hasta final de temporada, por lo que se está intentando ampliar dicha fecha final mediante un nuevo contrato. Las complicaciones llegan cuando el nivel del equipo no proporciona un atractivo como el que, tal y como adelantó SUPER, pueden ofrecer tanto Real Betis como Villarreal CF, equipos que le estuvieron siguiendo en directo en el Martínez Valero.

El caso es que el Villarreal tiene la necesidad de reconstruir una sala de máquinas que perderá varios jugadores el próximo verano. No se cuenta con Thomas Partey y Dani Parejo terminará su aventura en el club amarillo con 37 años y está por ver si cuelga las botas para iniciar su carrera como entrenador o busca un último baile antes. Su futuro está en los banquillos en cualquier caso.

Por otro lado se cuenta con Santi Comesaña y Pape Gueye, aunque por el senegalés se espera que lleguen importantes ofertas próximamente y deje una buena cantidad de dinero en caja. Con este panorama, Marcelino García Toral tendrá la necesidad de incorporar varios jugadores para la medular. Guido Rodríguez es el favorito, pero hay otras alternativas e incluso podrían darse más de una de ellas.

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Luis Milla, ante el Espanyol / Europa Press

Milla y Blanco, opciones

Entre la lista que maneja la secretaría técnica aparecen varios nombres, pero destacan dos de ellos por encima del resto. Uno es Luis Milla, mediocentro del Getafe, hijo de quien fuera jugador del Valencia CF entre 1997 y 2001. Tiene contrato hasta 2027 con los azulones y su nombre lo ha adelantado la SER, junto al del alavesista Antonio Blanco, también con un año restante de vinculación. Se tratan de dos jugadores de perfiles tan diferentes como complementarios.