VALENCIA CF
Así fue el monumental enfado de Carlos Corberán tras el gol del Elche CF ante el Valencia CF
Las cámaras del Elche CF captaron la reacción del técnico valencianista tras el tanto de Luis Cepeda en el Martínez Valero
La situación del Valencia CF ha pasado de unas hipotéticas plazas europeas a volver a coquetear con el descenso otro año más. Tras la dura derrota ante el Celta de Vigo que cortó toda aspiración posible, el nuevo batacazo ante un Elche CF hundido en la clasificación devuelven a la realidad ofrecida por Meriton Holdings a todos los aficionados blanquinegros.
El tanto ilicitano llegó en el 70' por parte de Luis Cepeda y todo el Martínez Valero estalló en un júbilo total. Las cámaras del club buscaron grabar ese momento de euforia y, aunque lo consiguieron, también captaron el brutal cabreo de Carlos Corberán con sus jugadores. Entre aspavientos y gritos, el técnico de Cheste suma su tercera derrota en los últimos 4 partidos, que llevan a su equipo a visitar (una vez más) la parte baja de la clasificación.
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