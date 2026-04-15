Novedades en las obras del Nou Mestalla: Así avanza la construcción de la estructura de la cubierta

Las obras del Nou Mestalla siguen su curso dentro de lo previsto, todo sigue desarrollándose conforme a los plazos previstos rumbo a su apertura, estimada para el verano de 2027. Cuando falta poco más de un año para su finalización, a día de hoy, ya se puede ver un gran avance en las obras de la que será la nueva casa valencianista con la instalación de 30 pilares y 21 anillos de compresión.

Actualmente, el Valencia CF, junto con FCC Construcción, trabaja en el montaje de la estructura de la cubierta. Las empresas Horta Coslada y PFEIFER están desarrollando la estructura de soportación (‘nidos de pájaro’ en cada pilar para poder estirar de los cables, andamios y protecciones del graderío) de la gran cubierta que tendrá un peso de 4.800 toneladas y que será soportada por 50 pilares de acero S355, la cual será un pulmón de energía verde debido a la implementación de una instalación fotovoltaica de Octopus Energy -Sustainable Founding Partner-.

Últimas novedades

En las últimas semanas se ha realizado un gran progreso con el montaje de los anillos de compresión, la instalación de más pilares, torres de escalera, así como la llegada de los cables que conforman los anillos de tracción (parte interior de la estructura de cables de la cubierta) y los radiales (unen el anillo de tracción con el anillo de compresión exterior).

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