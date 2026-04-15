Pésame del Valencia CF al Real Madrid por la muerte de una leyenda blanca
El club ha expresado sus condolencias al club merengue por el fallecimiento de José Emilio Santamaría
El Valencia CF ha dado el pésame al Real Madrid por la muerte a los 96 años de edad de una de sus leyendas. El club blanquinegro ha expresado sus condolencias al club merengue por el fallecimiento de José Emilio Santamaría a través de sus redes sociales. "Nuestro más sincero pésame para sus familiares y amigos. Descanse en paz". Este es el comunicado del Madrid:
El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.
El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa Nora, a sus hijos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia y Javier, a sus nietos, sus bisniestos y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos.
José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football (Uruguay), y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966.
Ganó con el Real Madrid 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos. Santamaría formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid.
Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida".
Seleccionador nacional
Con el Club Nacional de Football ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo. Fue internacional en 25 ocasiones con Uruguay y 16 con España. Disputó el Mundial de Suiza en 1954 con la selección uruguaya, y el Mundial de Chile en 1962 con la selección española.
Como entrenador, Santamaría comenzó su carrera al año siguiente de su retirada como jugador, en la cantera del Real Madrid. Dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España.
Desde 1971, y durante 7 temporadas dirigió al R. C. D. Espanyol en 252 partidos, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del club.
José Emilio Santamaría ha fallecido a los 96 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz.
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