La respuesta de José Viñas al interés del Valencia CF

El Valencia CF busca un fichaje para apuntalar su secretaría técnica. Después de varios bandazos en cuanto al perfil que se busca y después de incumplir el plazo dado por Ron Gourlay para el fichaje de ese profesional en la estructura, la entidad de Mestalla sigue buscando ese fichaje que todo a punta a que será un 'scout' para España a las órdenes de Lisandro Isei.

Entre los candidatos que han ido saltando a la palestra en las últimas semanas está el de José Viñas, ojeador valenciano que ha hecho carrera en equipos de Alemania como Eintracht o Schalke 04 y que en estos momentos se encuentra libre.

José Viñas durante un partido del Eintracht en el Deutsche Bank Arena / SD

No le han llamado

El 'scout' estuvo en 'La Banda' de À Punt y respondió a la gran cuestión, el posible interés del Valencia CF en ficharle, pero señaló que aunque es conocedor de esos rumores por la prensa, "nadie del Valencia se ha puesto en contacto" con él mientras él sigue buscando en qué club dar el siguiente paso en su carrera profesional.

La ilusión de un valenciano

Viñas, por último, confesó que le gustaría trabajar en el Valencia CF si un día se da la oportunidad porque para él sería "especial" trabajar en el equipo de su tierra y por la responsabilidad que supondría para él hacerlo.