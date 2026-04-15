El Valencia CF entrena con tres bajas, dos altas y Copete en el hospital
Corberán recupera a Tárrega y Raga, pero sigue sin contar con Hugo Duro, Unai Núñez y Cömert
Copete tiene que pasar por el quirófano de nuevo y se complica su vuelta esta temporada
El Valencia CF prepara el partido de LaLiga del martes contra el Real Mallorca (19:00) en Son Moix con novedades en el entrenamiento. Carlos Corberán ha recuperado a dos futbolistas que no entrenaron el martes en la ciudad deportiva de Paterna, pero sigue sin contar con otros tres. Malas noticias para el entrenador que además ha conocido en las últimas horas la vuelta de Copete al quirófano.
Corberán ha recuperado este miércoles a César Tárrega (arrastraba molestias físicas) y Dani Raba (ausente en la última sesión con permiso especial porque ayer fue padre). A pesar de la vuelta al trabajo de Tárrega, el centro de la defensa del Valencia sigue en peligro para Mallorca. El técnico sigue sin contar con los lesionados Unai Núñez y Eray Cömert (baja segura para Son Moix).
El vasco trabaja para llegar a tiempo contra el Mallorca, aunque llega justo. Todavía no está descartado por el cuerpo técnico. De momento, ha trabajado al margen del grupo con tratamiento de fisioterapia. Por su parte, Hugo Duro sigue apartado del grupo por lesión. El delantero arrastra molestias y la vuelta al grupo está pendiente de su evolución. El '9' hará lo posible para estar.
De Paterna al quirófano
Las desgracias no llegan solas. Copete está ingresado en el hospital para someterse de nuevo a una intervención médica. Tal y como informó 'Tribuna Deportiva', el jugador se ha visto obligado a una limpieza en la zona de la rodilla operada. Un contratiempo que complica su vuelta antes de que finalice esta temporada.
Las bajas de Hugo Duro, Unai Núñez y Eray Cömert se unen a las ya sabidas de Julen Agirrezabala, el propio Copete y los dos jugadores sin ficha federativa Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.
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