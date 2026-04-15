El Valencia CF entrena con tres bajas, dos altas y Copete en el hospital

El Valencia CF prepara el partido de LaLiga del martes contra el Real Mallorca (19:00) en Son Moix con novedades en el entrenamiento. Carlos Corberán ha recuperado a dos futbolistas que no entrenaron el martes en la ciudad deportiva de Paterna, pero sigue sin contar con otros tres. Malas noticias para el entrenador que además ha conocido en las últimas horas la vuelta de Copete al quirófano.

Corberán ha recuperado este miércoles a César Tárrega (arrastraba molestias físicas) y Dani Raba (ausente en la última sesión con permiso especial porque ayer fue padre). A pesar de la vuelta al trabajo de Tárrega, el centro de la defensa del Valencia sigue en peligro para Mallorca. El técnico sigue sin contar con los lesionados Unai Núñez y Eray Cömert (baja segura para Son Moix).

El vasco trabaja para llegar a tiempo contra el Mallorca, aunque llega justo. Todavía no está descartado por el cuerpo técnico. De momento, ha trabajado al margen del grupo con tratamiento de fisioterapia. Por su parte, Hugo Duro sigue apartado del grupo por lesión. El delantero arrastra molestias y la vuelta al grupo está pendiente de su evolución. El '9' hará lo posible para estar.

Partido de fútbol entre el Valencia y el Real Club Celta de Vigo disputado en el estadio de Mestalla. Unai Núñez of Valencia CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and RC Celta de Vigo at Mestalla stadium on April 5, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 05/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. FUTBOL. LIGA. PRIMERA DIVISION / Ivan Terron / AFP7 vía Europa Press

De Paterna al quirófano

Las desgracias no llegan solas. Copete está ingresado en el hospital para someterse de nuevo a una intervención médica. Tal y como informó 'Tribuna Deportiva', el jugador se ha visto obligado a una limpieza en la zona de la rodilla operada. Un contratiempo que complica su vuelta antes de que finalice esta temporada.

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Las bajas de Hugo Duro, Unai Núñez y Eray Cömert se unen a las ya sabidas de Julen Agirrezabala, el propio Copete y los dos jugadores sin ficha federativa Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.