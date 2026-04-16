El Atlético de Simeone iguala la gesta ante el Barça del Valencia de Cúper y el Madrid de Mourinho

El Atlético de Madrid ha escrito esta semana una página destacada en su historia —y en la del fútbol español— tras confirmar la clasificación para las semifinales de la UEFA Champions League dejando en el camino al FC Barcelona de Hansi Flick. Esta temporada, el conjunto de Diego Pablo Simeone, que este sábado jugará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en Sevilla, ya había eliminado a los barcelonistas en el torneo del KO. El doble golpe trasciende el presente y sitúa a la entidad rojiblanca en un lugar exclusivo solo reservado a los grandes.

Los de Simeone se han convertido en el tercer club español capaz de superar al Barcelona en dos competiciones eliminatorias durante la misma temporada. Los otros dos son, precisamente, Real Madrid y Valencia, componiendo, junto con los barcelonistas, el póquer de grandes clubes españoles que más lejos han llegado en el cómputo global de las competiciones europeas.

El Valencia del 'Piojo' López y Mendieta

Como informa el periodista especializado en datos Pedro Martín, hasta ahora solo dos precedentes figuraban en la lista hasta esta semana. El primero se remonta a la temporada 1999/00, cuando el Valencia CF de Héctor Cúper logró imponerse al Barcelona en la Supercopa de España y también en la Champions League, firmando una campaña europea memorable. Solo el Real Madrid le privó en la final de París de conquistar su primera Champions.

Héctor Cúper entrenó al Valencia durante dos campañas tras salir con éxito del Mallorca / SD

A doble partido, en agosto de 1999, como campeón de Copa, el Valencia se deshizo del Barcelona en la final de la Supercopa de España. En la ida, los de Héctor Cúper se impusieron en València por un solitario gol, obra de Claudio López en el minuto 86. Eran los tiempos en los que el 'Piojo' se erigió como una auténtica pesadilla para el Barça de los holandeses entrenado por Louis van Gaal. Días más tarde, en la vuelta, el equipo del entrenador argentino controló en todo momento a los del Camp Nou igualando siempre que se adelantaban en el marcador. A la postre, el resultado final de empate a tres goles: Kluivert (13'), Albelda (15'), Ronald de Boer (21'), Sánchez (54'), Kluivert (62') y Farinós (65').

Muchas más trascendencia y emoción tuvieron la semifinal de la Liga de Campeones. El de 2 de mayo de 2000, Mestalla alcanzó el éxtasis absoluto viendo como los suyos arrollaron al Barcelona en el choque de ida (4-1). Angulo, por dos veces, Mendieta y Claudio López anotaron los tantos de la goleada haciendo inútil la única diana de los visitantes, una en propia puerta del central argentino Mauricio Pellegrino. Ocho días después, el 10 de mayo, el Valencia volvió a jugar y controlar los tiempos en Can Barça. Mendieta adelantó al Valencia en el minuto 69, y así ninguna trascendencia los tantos de Frank De Boer y Cocu.

Madrid: Supercopa y Copa

El segundo caso llegó más de una década después. En la 2012/13, el Real Madrid de José Mourinho dejó fuera al conjunto azulgrana en la Supercopa de España y en la Copa del Rey. En la Copa, el Madrid se impuso en la vuelta en Barcelona y se plantó en la final ante el Atlético. El título lo levantaron los atléticos.

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Ahora, el Atlético se suma a ese exclusivo club con un sello propio. El equipo del 'Cholo' Simeone ha construido su éxito desde la solidez defensiva, la intensidad competitiva y una capacidad notable para gestionar eliminatorias a doble partido. Un selecto grupo en el que únicamente el Atlético de Simeone y el Valencia de Cúper han logrado ganar dos veces en el mismo curso al Barcelona con la Champions de por medio. Mayor mérito, si cabe.