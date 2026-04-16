La Copa menos celebrada del Valencia CF cumple la mayoría de edad

Cómo ha cambiado el Valencia CF. Hoy hace 18 años que se alzó campeón de la Copa del Rey contra el Getafe CF en el Vicente Calderón, pero no se detuvo a celebrarla porque en juego estaba la permanencia en Primera División. Aquel año, fruto de las calamitosas decisiones de Juan Soler y Ronald Koeman, el equipo se vio abocado a luchar por conservar la categoría después de unos años siendo de los equipos más competitivos de Europa.

El conjunto valencianista, con superestrellas como David Villa, David Silva, Juan Mata, Rubén Baraja o Carlos Marchena, sufrió hasta que decidió sacar al neerlandés del banquillo y darle las riendas a Voro. La convulsa temporada, no obstante, contó de forma regular con el bálsamo de la Copa del Rey, una competición que sí pudo dar alegrías al Valencia con eliminatorias contra Real Betis, Atlético de Madrid y FC Barcelona que el equipo fue pasando hasta llegar a la gran final, en la que ganó con los goles de Juan Mata, Alexis y Fernando Morientes.

Llegó a la final cinco por encima del descenso

La marcha liguera iba por otra parte y el Valencia CF llegó a esa final cinco puntos por encima del descenso, una ventaja que hoy le daría pie a relajarse, pero que en aquel momento le hizo no perder el foco y tomar decisiones para abortar el peligro. Especialmente cuando la jornada siguiente a la final el equipo cayó frente al Athletic Club.

La plantilla posa con la séptima Copa de la historia del club. / EFE

Penúltimo título del Valencia CF

A pesar de todo, el título es el penúltimo que ha conseguido el Valencia CF en su historia, el que empezó una sequía de más de diez años que se rompió con la Copa del Centenario del año de Marcelino García Toral. También uno que demuestra el grado de exigencia y de la evolución del autoconcepto que ha tenido el Valencia CF como club.