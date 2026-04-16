Danjuma 'cumple' su palabra con Cavani

Cuando Arnaut Danjuma fue presentado por el Valencia CF fue preguntado por algún referente valencianista, el atacante neerlandés citó a Edinson Cavani, diciendo que había dejado "un gran camino aquí" y que lo quería seguir. Lo que parecía que sería una anécdota fue más bien una premonición. El neerlandés está siguiendo los pasos del charrúa en todos los sentidos, desde la ilusión inicial hasta el 'bluff' final... Y es más que posible que su paso sea todavía peor, ya que de momento ni siquiera le iguala en goles.

La del exjugador del Villarreal es la historia de una nueva decepción en Mestalla. Y eso que su paso por el Valencia no está siendo muy diferente al que tuvo por el Villarreal CF, el Tottenham, el Everton o el Girona, generando buenas expectativas con los primeros partidos y diluyéndose después, pero una afición ávida de agarrarse a algo quiso creer que sería diferente.

El '7' a la espalda y una gran aceptación

El jugador llegó y le dieron el '7' que en el Valencia han vestido en este siglo futbolistas de la talla de David Villa y Jonas Gonçalves, igual que Cavani. Y como el ariete latinoamericano se hinchó a vender camisetas. El pueblo de Mestalla quiso creer en que la de Danjuma sería una historia de redención de la que se aprovecharía el Valencia para luchar por cosas mejores. Pero no.

Cavani celebra el 1-0 ante el Elche / F. Calabuig

'Engaño' inicial y sequía

Cavani marcó todos sus goles (cinco) en las primeras quince jornadas y después se diluyó hasta pasar a un segundo plano, negado hacia el gol y demostrando que ya no estaba listo para el fútbol europeo de élite. Mucho antes se le mojó la pólvora a Danjuma: en la jornada siete se acabó su aportación anotadora en Liga con tres goles.

La cosa, además, no presenta visos de cambio en el tramo final de la competición. Le quedan siete partidos para separar su camino del de su referente Cavani y tiene siete oportunidades para evitar marcar todavía menos goles.

Solo Hugo Duro lleva más

Más allá de Danjuma, la realidad es que los cinco goles de Cavani esta campaña solo los mejora Hugo Duro con nueve. Largie Ramazani los iguala y tanto el neerlandés como Diego López, Luis Rioja o Umar Sadiq, todo un retrato de lo que han convertido al Valencia CF.