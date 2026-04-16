El detalle de Demichelis con su plantilla antes del Mallorca-Valencia CF

Martín Demichelis ha querido reforzar el buen momento que atraviesa su equipo con un gesto que va más allá de lo estrictamente futbolístico. El técnico ha invitado a sus jugadores a un asado en la previa del encuentro ante el Valencia CF en Son Moix, una iniciativa que refleja la unión y el ambiente positivo que se respira actualmente en el vestuario.

Las últimas victorias han permitido al conjunto balear tomar aire en la clasificación y alejarse de los puestos de descenso, un objetivo prioritario hace apenas unas semanas. Este cambio de dinámica no solo se percibe en el terreno de juego, sino también en la cohesión del grupo, que ha ganado confianza y complicidad.

Martín Demichelis, nuevo entrenador del Real Mallorca. / EFE

Sintonía recuperada

El asado, programado justo antes de un compromiso exigente como el duelo ante el Valencia, busca consolidar esa sintonía entre cuerpo técnico y plantilla. Demichelis entiende que estos espacios de convivencia pueden ser clave para fortalecer los lazos internos y afrontar con mayor solidez los retos deportivos.

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Con el equipo en una línea ascendente y el vestuario unido, el Mallorca se prepara para una cita importante en Son Moix, donde intentará prolongar su buena racha y seguir dejando atrás las urgencias clasificatorias.