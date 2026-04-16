Novedad tecnológica de LaLiga para el Valencia CF - Atlético

El Valencia CF-Atlético de Madrid en Mestalla de la jornada 34 contará con una innovadora tecnología impulsada por LALIGA: la RefCam. Se trata de una cámara ofrece una visión inédita del juego desde la perspectiva del árbitro y permite a los aficionados vivir la emoción del fútbol con un nivel de inmersión sin precedentes en el más alto nivel profesional.

Se estrenará en la final de la Copa del Rey entre el Atlético y la Real Sociedad. Javier Alberola, árbitro designado para la gran final de La Cartuja, portará una cámara integrada con micrófono en su diadema, proporcionando a la señal televisiva —producida por RTVE— una perspectiva más cercana, inmersiva y completamente innovadora del desarrollo del juego.

Este lanzamiento no solo introduce en España una tecnología pionera, sino que marca el inicio de su implantación en LALIGA, donde estará presente en un partido por jornada a partir del 22 de abril, reforzando el compromiso de la competición con la evolución de la experiencia audiovisual del fútbol. Así, tras su estreno en La Cartuja, la RefCam comenzará a integrarse en distintos encuentros destacados del calendario:

Jornada 33, FC Barcelona vs RC Celta (22 de abril)

Jornada 32, Real Betis vs Real Madrid (24 de abril)

Jornada 34, Valencia CF vs Atlético de Madrid

Jornada 35, FC Barcelona vs Real Madrid

LaLiga: Atlético de Madrid - Valencia. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una nueva forma de vivir el fútbol

La RefCam consiste en una cámara integrada en la diadema del árbitro, que ofrece en tiempo real la visión directa del colegiado durante el desarrollo del partido. Este punto de vista sitúa al espectador en el corazón de la acción, permitiéndole experimentar la velocidad, la presión y la proximidad de cada jugada desde una perspectiva inédita.

Además, el sistema incorpora audio, lo que contribuye a una mayor comprensión de las decisiones arbitrales y aporta un nuevo nivel de transparencia y cercanía con el aficionado, reforzando la conexión entre el juego y la audiencia.

Tecnología de vanguardia al servicio del espectáculo

Para el despliegue de esta innovación, LALIGA ha seleccionado la tecnología desarrollada por MindFly, compañía líder en soluciones de captura inmersiva en entornos deportivos. Tras un proceso exhaustivo de pruebas en competición, esta solución ha destacado por su alta calidad de imagen, estabilidad y fiabilidad en condiciones de alta movilidad.

El sistema garantiza una señal nítida y continua gracias a un avanzado modelo de conectividad con antenas distribuidas en el estadio, asegurando la correcta transmisión hacia la unidad móvil de producción. Asimismo, la cámara ofrece una excelente reproducción de color y estabilización avanzada, elementos clave para su integración en retransmisiones en directo.

Innovación para una experiencia más inmersiva

La incorporación de la RefCam se enmarca dentro de la estrategia de LALIGA de seguir evolucionando la forma en la que se consume el fútbol, apostando por experiencias más inmersivas, cercanas y diferenciales.

Este nuevo recurso no solo enriquece la retransmisión televisiva, sino que también abre nuevas oportunidades en el ámbito digital, facilitando la generación de contenidos innovadores y highlights desde una perspectiva única: la del árbitro.

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Tras su estreno en la final de la Copa del Rey, la RefCam iniciará así su camino en LALIGA como una herramienta clave para redefinir la narrativa audiovisual del fútbol y seguir acercando el juego a los aficionados de todo el mundo.