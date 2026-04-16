Pérez Llorca compara a Peter Lim con Pedro Sánchez

Juanfran Pérez Llorca, que ya la semana anterior había hecho referencia a Peter Lim, propietario del Valencia CF, volvió a mencionarlo durante una intervención en las Cortes Valencianas, esta vez comparándolo nada más y nada menos que con Pedro Sánchez.

El dirigente autonómico protagonizó un choque verbal con Compromís, principal fuerza de la oposición en la Comunitat Valenciana, en el marco de una sesión de control al Consell. En ese contexto, Pérez Llorca reprochó a la formación un supuesto “pacto por la corrupción” con el PSOE y defendió la gestión del gobierno autonómico, citando acuerdos recientes con sindicatos y patronal para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio en la economía valenciana.

En pleno debate sobre financiación autonómica, sorprendió a los presentes al afirmar que “a Compromís le hubiera gustado esconderse en China, como ha hecho el presidente del Gobierno”. Acto seguido añadió: “Pedro Sánchez y Peter Lim ya tienen un parecido: les gusta más estar en Asia que en la Comunitat Valenciana”, una comparación que cerró su intervención.

Estas declaraciones se suman a las realizadas la semana anterior, cuando en una entrevista con el diario AS, el propio Pérez Llorca ya se mostró muy crítico con la gestión de Lim al frente del Valencia CF. En aquel momento afirmó que el club “tiene un problema social con Peter Lim” y defendió que un proyecto como el del Valencia requiere arraigo y conexión con la afición.

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También aseguró que no ha tenido contacto con el empresario singapurense y cuestionó su modelo de gestión deportiva, señalando que “el fútbol no es lo que hace Lim con el Valencia” y contraponiendo su visión con la de otros modelos empresariales presentes en la Comunitat Valenciana.