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El Valencia CF - Atlético de Madrid ya tiene fecha y hora

El conjunto de Carlos Corberán se 'entrometerá' en la pelea de los del Cholo de pasar a la final de la Champions

Beltrán celebra su gol en el Metropolitano.

Beltrán celebra su gol en el Metropolitano. / EFE

Hugo Ferrer

València

El Valencia Atlético de Madrid ya tiene fecha y hora. Se disputará el sábado 2 de mayo a las 16:15 en el Camp de Mestalla, en una jornada donde el conjunto del Cholo Simeone visitará el coliseo valencianista inmerso en su pelea por entrar en la final de la Champions League.

Las semis las disputará contra el Arsenal, tras una eliminatoria contra el Barça donde, a pesar de sentirse inferior sobre el césped, hizo valer su efectividad para soñar con la primera orejona de su historia.

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Polémica a la vista

El partido tendrá el runrún de lo sucedido en Sevilla, donde el Atlético de Madrid salió al Pizjuán con un once cargado de suplentes para reservárselos para la eliminatoria de vuelta en el Metropolitano. Ya en la ida, los del Cholo ganaron 0-2 y, pese al marcador a favor, no especularon.

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