El Valencia CF renueva a una de sus mayores perlas

El Valencia CF ha anuncido hoy una renovación muy esperada. Iker Aranda, delantero del Cadete Fundación que se está 'hinchando' a marcar goles y que posee unas dotes en el área muy difíciles de encontrar. El espigado atacante seguirá vistiendo la elástica blanquinegra y hay grandes perspectivas de futuro con él.

El jugador, que atesora 25 goles en su casillero esta temporada -lo que le convierte en el máximo realizador del grupo-, está considerado uno de los jugadores con mejor porvenir de toda la Academia del Valencia CF.

Primer contrato profesional

Con 16 años, Aranda ha firmado su primer contrato profesional con el Valencia CF y, según ha avanzado 'Esport Base', lo ha hecho firmando una vinculación con la entidad de Mestalla de tres temporadas más, es decir, hasta 2029, cuando estará en edad juvenil.

El futbolista lleva en la cantera del Valencia CF desde los seis años y lleva una década creciendo de la mano de los técnicos. Su sueño es el de jugar algún día con la primera plantilla del equipo de su vida. Hoy ha dado un paso trascendental en su carrera formativa con ese contrato profesional.