Libertad VCF pide en Madrid un impulso a la figura del Consejero Independiente

El principal grupo opositor contra la gestión que impera en el Valencia CF bajo el accionariado de Peter Lim, la asociación Libertad Valencia CF, ha anunciado en las redes sociales que el pasado 14 de abril estuvo en Madrid, en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). Una visita con el claro objetivo de que desde el Gobierno se impulse la puesta en marcha del Consejero Independiente en las entidades deportivas.

Esta figura del Consejero Independiente puede desarrollarse a partir de la Ley del Deporte de 2022, y se trataría de un miembro que formara parte del Consejo de administración sin vínculos con la empresa o el máximo accionista. Su principal misión consistiría en la defensa de la entidad, los socios minoritarios y los aficionados con la meta de aportar transparencia en las cuentas y con el encargo de velar por que los intereses de los accionistas no entren en conflicto con los de la sociedad anónima deportiva en su conjunto.

En compañía de un representante de FASFE (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español), el presidente de Libertad VCF, José Pérez, se reunió en Madrid con Juan Luis Soto, director del gabinete de Presidencia del CSD y persona de confianza del presidente de este organismo dependiente del Gobierno de España, el valenciano José Manuel Rodríguez Uribes.

El comunicado de Libertad VCF

"El pasado 14 de abril nos reunimos, junto con FASFE, con Juan Luis Soto -director del gabinete de Presidencia- para impulsar el desarrollo del reglamento que dé forma a la figura del Consejero Independiente, representante de la afición en la Ley del Deporte.

Cuanto más se retrase la puesta en marcha de mecanismos reales de control, mayor será la degradación de nuestros clubes.

El Valencia CF es, por desgracia, un ejemplo claro", afirma Libertad en el comunicado que han realizado este jueves, 16 de abril, en sus diferentes redes y perfiles sociales.

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Desde las asociaciones de defensa de los intereses de los accionistas minoritarios y los aficionados hace tiempo que se denuncia el retraso del fútbol español en cuanto al control de la acción de los máximos accionistas. Por ejemplo, en el fútbol inglés existe un reglamento que contempla un test de idoneidad para propietarios que pretenden la compra mayoritaria de las acciones de un club. Más efectiva todavía, es el '50+1 Regel' de la Bundesliga, por la que todos los integrantes de la competición alemana deben ceder el 51 % del derecho a voto al club y socios por delante del accionista mayoritario.