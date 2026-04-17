El FC Barcelona planea fichar otro ex de la cantera del Valencia CF

El mercado de fichajes de verano queda todavía lejos, pero las direcciones deportivas están trabajando desde hace tiempo para preparar sus equipos. El que no corre, vuela. En tiempos de crisis económica, las oportunidades duran poco en el mercado y por ello es importante convencer cuanto antes a los jugadores que se encuentran en sus últimos años de contrato. Y casi lo mismo ocurre con los que les queda sólo uno.

Tras el fracaso de caer eliminado en Copa del Rey y Champions, el FC Barcelona sabe que no puede dejar escapar LaLiga. En estos momentos son 9 los puntos que les distancian del Real Madrid, quien debe darlo todo en el torneo nacional si no quiere otra temporada en blanco e incluso deberá viajar al Camp Nou para tratar de asaltar a los de Flick. Misión casi imposible y por ello van saliendo nombres de posibles llegadas y salidas. Lo mismo ocurre en el bando catalán. El último, el de un viejo conocido como es Álex Grimaldo.

El lateral zurdo internacional pasó por la cantera del Valencia CF antes de marcharse a la del Barça con 13 años, fichar por el Benfica y recalar gratis en el Leverkusen, donde es considerado una de las estrellas del equipo y de la Bundesliga. Se trata de un carrilero ofensivo con una asombrosa capacidad de marcar goles y repartir asistencias y es que sólo en la liga alemana esta temporada ha sumado por el momento 8 goles y 7 asistencias. Son muchos los clubes que le siguen de cerca al valenciano de 30 años, pero el Barça es de los que más opciones tienen.

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Marc Casadó, Lamine Yamal y Alejandro Balde, durante el entrenamiento del Barça de este sábado. / EFE

Gerard Martín frenó su salida; Balde, con un pie fuera

El pasado verano estuvo cerca de regresar a la ciudad condal, pero la negativa de Gerard Martín a marcharse a los Wolves frenó la operación. Ahora el canterano es importante al haber rendido a buen nivel tanto en el lateral como de improvisado central. Es Alejandro Balde el que ha perdido todo el protagonismo y se le buscará una salida próximamente. El joven internacional lleva tiempo lejos de su mejor momento y tiene un pie fuera, pudiendo dejar un buen dinero en caja. De confirmarse su salida, el nombre de Grimaldo se cuela como la primera de varias opciones, pudiendo estar valorado su traspaso en una cifra cercana a los 12 kilos según publica el diario Sport. En cualquier caso, clubes como el Atlético de Madrid en España u otros como Milan o Juve en la Serie A, volverán a lanzarse a por él. ¿Usará el Mundial 2026 como trampolín o cerrará un acuerdo previo? El tiempo dirá.