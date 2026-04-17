Guido manda un mensaje de exigencia al Valencia CF: "Este escudo se merece estar más arriba"
El argentino ve a equipo con "bronca" y ganas de "revancha" por la derrota contra el Elche y asegura: "Estoy confiado que vamos a estar al altura y terminar la temporada tranquilos"
El centrocampista también pidió unidad de cara a las últimas jornadas de LaLiga: "Hay que estar todos juntos, creer hasta el final y sacar esta dificultad adelante"
Sobre su presente y futuro: "Estoy contento y disfrutando de este tiempo acá, pero ahora hay que poner el pecho y tener la responsabilidad de jugar"
Guido Rodríguez se ha convertido en una de las pocas esperanzas del Valencia CF en clave presente y futuro. El argentino ha sido protagonista este viernes en la radio oficial del club para analizar las últimas jornadas de LaLiga y hablar de su situación personal en la entidad de Mestalla.
El argentino aprovechó el micrófono par lanzar un mensaje de exigencia al club: "Este escudo se merece estar más arriba", dijo. El mediocentro ve a equipo con "bronca" y ganas de "revancha" por la derrota de Elche y asegura: "Estoy confiado que vamos a estar al altura y terminar la temporada tranquilos". También pidió unidad para las últimas jornadas de LaLiga: "Hay que estar todos juntos, creer hasta el final y sacar todo esto adelante". Estas fueron sus palabras en declaraciones al club:
Estado del equipo
Está bien, entrenando haciendo el máximo esfuerzo posible para estar a punto, a tono, tenemos toda la semana para trabajsar y estamos motivados por todo lo que pasó el fin de semana, tenemos ganas después de lo que pasó, estamos con ganas de revancha.
Ganar en Mallorca
Toda esa bronca de Elche, toda esa decepción que sentimos todos, tenemso que transformarla en algo positivo y nosotos somos lo primeros que queremos ganar. Yo personalmente también tengo muchas ganas de que llegue el partido, al final esta semana se hace más larga, pero hay que intentar ver lo positivo, dejar que pase esa bronca y mirar para el partido de Mallorca.
Final de temporada
Son siete partidos muy importantes, pero tenemos la cabeza en el próximo, hay que ir paso a paso, el partido es muy importante para nosotros. Lo principal es la mentalidad ganadora con la que tenemos que trabajar y afrontar el partido del martes, hay que estar unidos y creer hasta el final.
Partido difícil
En la liga ningún partido es fácil y menos en estas fechas en las que hay mucho en juego, sabemos lo vital que es para nosotros y estamos preparados pasa sacar esta dificultad adelante.
Descenso apretado
Está todo muy apretado, hay que ganar uno o dos partidos seguidos y despegarte, la liga tiene este nivel de intensidad, hay jugadores de élite y tenemos que estar a la altura, yo estoy confiando que vamos a estar a la altura y terminar tranquilos.
Demichelis
No he coincidido con él, pero lo está haciendo muy bien, sacaron resultados... Lucas (Beltrán) lo conoce un poco más que yo. Nosotros estamos trabajando para ir a por el partido, imponer nuestro juego y hacer nuestro partido.
Muriqi
En la liga todos los equipos tiene buenos juadores, llegan en buen momento, asi que hay que defender a Muriqi y a todo el equipo del Mallorca.
Situación personal en Valencia
Estoy contento, tenía ganas de venir acá, estoy cómodo y asentado, cómodo con el club, con el cuerpo técnico y con la gente, estoy contento y estoy disfrutando de este tiempo acá, pero ahora hay que poner el pecho y tener la responsabilidad de jugar.
Exigencia
La autoexigencia es clave, lo siento yo y todo el equipo, sabemos la exigencia de este escudo, lo entiendo y soy consicete de eso, estamos trabajando para sacar este partido porque este escudo de merece estar más arriba.
Doblete al Celta
Marcar goles es lindo y uno se pone feliz, pero ahora lo que me interesa es ganar y que los goles los metan los delanteros, aunque si marco no me enojaré.
Asado
Normalmente cuando algunos jugadores llegan tienen que pagar una comida, yo dije que lo hacía.. la semana pasada tuvimos unos día, yo ya había hecho asados y además estaba mi padre que nos ayudó a prender el fuego. Es importante para que el grupo esté unido. Hay que estar todos juntos y sacar todo esto adelante.
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