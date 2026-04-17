La heroica carrera del valenciano Natxo Insa para salvar la vida a su compañero

Un lance del juego pudo acabar en tragedia en la Champions asiática cuando Ali Majrashi, futbolista de Al-Ahli, golpeó a Jairo, jugador del Johor, tras un intento de chilena en la cabeza, cayendo desplomado y generando mucho miedo en sus compañeros de equipo.

Conscientes de la gravedad de la escena, los jugadores empezaron a desgañitarse solictando la entrada de las asistencias médicas para ver a Jairo después de recibor semejante golpe. La lentitud a la hora de actuar empezó a desesperar a todos los presentes, que pedían a gritos esa entrada.

Natxo Insa se tomó acción ante la inactividad

Viendo la inactividad, un jugador del Johor decidió pasar a la acción y correr a toda velocidad a por la camilla para acercarla a su compañero y también para arengar a activar el protocolo de atención de inmediato y salvar la vida de su compañero en un momento de máxima incertidumbre.

El protagonista fue el valenciano Natxo Insa, exfutbolista del Levante UD y de la cantera del Valencia CF y el Villarreal CF, que a sus 39 años capitanea el club que preside el Príncipe de Johor, en una clara lección de liderazgo y de cuidar de los suyos.

Fuera de peligro

Afortunadamente el futbolista está fuera de peligro y estable, pero siendo sometido a exhaustivos exámenes médicos en el hospital para tratar de descartar por completo ninguna lesión de gravedad tras el duro golpe.