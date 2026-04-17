En Inglaterra se rinden a Emery: a tres partidos de hacer historia

Unai Emery ya es leyenda en Birmmingham, pero su figura puede multiplicarse en los próximos meses. El preparador vasco está llevando al Aston Villa a las cotas más altas de su historia moderna, devolviéndole al león la potencia de rugido de principios de los 80.

Rachas de partidos sin perder, clasificaciones para la Champions League, lucha cara a cara con los equipos del Big Six... Emery ha llevado a los villanos al siguiente nivel, convirtiéndolo en un club pujante en Inglaterra y con un crecimiento que le sitúa entre los mejores.

Competitivo contra los mejores

Con un sólido cuarto puesto en la Premier League y en plena pelea por jugar de nuevo la máxima competición continental, los villanos no aflojan tampoco en Europa League en su lucha por volver a tocar metal y de hacerlo además en competición continental.

Watkins marcó su gol número 100 con el Aston Villa / AV

El 'Villa' se alzó con el cetro continental en 1982 y posteriormente se convirtió en Supercampeón de Europa. Desde entonces una sequía interminable ha perseguido a un club que, además, ha tenido épocas de equipo de la zona baja e incluso de jugar tres temporadas en Segunda División, pero la llegada de Emery lo cambió todo.

Cuartos y firmes en Europa

En competición doméstica, donde ahora mismo está relegando al Liverpool a la quinta posición, pero sobre todo en Europa. Porque el año pasado solamente el campeón pudo apearlo del camino y con dificultades y porque este año en Europa League camina con paso firme.

Esta semana eliminó al Bolonia con un contundente 4-0 que dejó en 7-1 el marcador final de la eliminatoria, un balance muy contundente que deja a los ingleses a solamente tres partidos de ganar un título 43 años más tarde. Emery está muy cerca de grabar su nombre con letras de oro en la historia villana.