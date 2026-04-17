Noticias desde Paterna: última hora sobre Unai Núñez y Hugo Duro

Pasan los días y Corberán sigue sin poder contar con todos los jugadores que desearía de cara al duelo ante un Mallorca que ha logrado salir, de momento, del pozo. Quedan tres entrenamientos más antes de que la expedición del Valencia CF se marche a Baleares para intentar asaltar Son Moix. Son varios los jugadores que son baja segura, pero otros todavía podrían llegar a la convocatoria.

Las lesiones han sido una constante toda la temporada, dañando especialmente a la zaga. Sin Diakhaby y Foulquier para lo que queda de curso y con Copete luchando para llegar a los partidos de mayo, recientemente se confirmó la baja de Cömert para los próximos partidos. Sólo Tárrega es un fijo, mientras que se apurará la presencia de Unai Núñez, que se espera que pueda formar en el centro de la zaga con el canterano valencianista.

Unai y Hugo, cada vez mejor

El vasco, que no juega desde el día 5 en la derrota ante el Celta, se ha entrenado al margen del equipo, pero sobre el césped. Como Hugo Duro, que también podría llegar a la cita. El compromiso es tal que los lesionados acudieron este jueves a Paterna a pesar de contar con día libre. Ambos jugadores se encuentran cada vez en mejores condiciones físicas, pero el tiempo juega en su contra al haber jornada entre semana y tener que disputar el Valencia CF su encuentro el martes. Los pasos en su recuperación son los planeados, pero habrá que esperar hasta última hora para saber si llegan en condiciones al partido vital por la supervivencia en LaLiga.

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Iranzo y otros centrales de la cantera

Más allá de Rubo, que viajará seguro a Mallorca, el filial tiene otros jugadores interesantes. Alejandro Panach debutó en Copa del Rey contra un equipo de una categoría muy inferior, pero luego no tuvo continuidad. También está su compañero Joel Fontanet, recién renovado, que ha ido a varias convocatorias sin la suerte de debutar.