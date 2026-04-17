El partido contra el RCD Mallorca que cambió la historia del Valencia CF

Aunque en los últimos años haya adquirido esa peligrosa tendencia, el enfrentamiento entre el Valencia CF y el RCD Mallorca no siempre fue un partido clave por la permanencia en Primera División. Realmente nunca lo fue hasta que el proyecto de los Lim en el club no adquirió unas cotas de devastación tan elevadas. A finales del siglo pasado, de hecho, valencianistas y bermellones se enfrentaron en un partido que a la postre cambió para siempre la historia de ambas entidades, especialmente la del club de Mestalla.

El encuentro citaba en Mestalla al equipo valencianista de Claudio Ranieri y al mallorquinista de Héctor Cúper, los dos entrenadores que pusieron el germen del Valencia campeón. Los baleares se jugaban la segunda plaza y el acceso directo a la Champions, mientras que los valencianos debían ganar para acabar cuartos y meterse en la fase previa de la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

3-0: a la Champions que cambió la mentalidad

El partido acabó con triunfo valencianista por tres goles a cero gracias a un tanto en propia, otro de Mendieta y otro de la 'Cobra' Ilie. El equipo de Ranieri, que tenía la final de Copa de la Cartuja en el horizonte, estaba obligado a conseguir el triunfo y lo logró sin dar opción a su rival en ningún momento en el día en que el entrenador italiano se depedía de Mestalla y le cedía el banquillo a su homólogo argentino.

Imagen del final del partido / SD

La primera ficha del dominó

Lo que parecía una victoria y una clasificación para la Champions más se convirtió a la postre en la primera ficha del dominó del mejor Valencia de la historia. La siguiente edición de la UEFA Champions League fue en la que la entidad de Mestalla llegó a su primera final dirigido por el entrenador que aquel día enfrentaba, un hito que a pesar d ela derrota acabó cambiando la mentalidad y los objetivos del club, que repitió final y que pocos años más tarde consiguió con Rafa Benítez dos ligas y una Copa de la UEFA.

El Mallorca, adiós a Cúper en su mejor temporada histórica

Después de aquel encuentro, por otra parte, el Mallorca cayó a la tercera plaza cediendo la segunda al Real Madrid y a pesar de ello fue la mejor clasificación liguera de su historia junto a la que consiguió dos años más tarde. Los mallorquinistas no pudieron retener a Cúper, pero dos años más tarde hicieron historia dirigidos por Luis Aragonés, otro destino cruzado con el Valencia CF, al que aventajó en dos puestos en la época de mayor rivalidad entre ambos, pujando por ojetivos muy distintos a los actuales.