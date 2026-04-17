El Valencia CF renueva a David Otorbi: Los detalles de su nuevo contrato

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para renovar a David Otorbi. El joven extremo del Mestalla ha firmado su nuevo contrato, según ha podido saber SUPER de fuentes de la negociación, hasta el próximo 30 de junio de 2028 con tres años opcionales como jugador del primer equipo. De esta forma, el club se asegura la continuidad de unos de los futbolistas con más proyección de la Academia ante el interés de otros clubes.

El crecimiento de Otorbi esta temporada está siendo uno de los grandes focos de atención en la factoría de Paterna. El extremo ha experimentado una notable transformación física que se traduce directamente en una mayor explosividad sobre el terreno de juego. Esta evolución, unida a su desequilibrio en el uno contra uno y a una evidente mejora en la toma de decisiones, permite trazar un balance muy positivo del curso. Su progresión no solo se percibe en acciones puntuales, sino en una continuidad competitiva que empieza a marcar diferencias.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución de Otorbi es su cambio físico. El futbolista ha ganado potencia, velocidad y resistencia, lo que le permite ser mucho más determinante en acciones de banda. Este salto le ha ayudado a imponerse en duelos individuales y a sostener esfuerzos de alta intensidad durante más minutos. En el fútbol actual, donde el ritmo y la capacidad atlética son diferenciales, este crecimiento le posiciona como un perfil mucho más completo y preparado para retos mayores.

Regularidad y madurez en el Valencia Mestalla

Aunque compagina dinámicas con el primer equipo, es en el filial donde Otorbi está encontrando la continuidad necesaria para consolidar su juego. En el Valencia Mestalla está recuperando el nivel que ya mostró en etapa juvenil, pero con un añadido clave: la regularidad. Partido a partido demuestra una mayor madurez, mejor lectura de juego y una toma de decisiones más eficiente. Ya no es solo un jugador eléctrico, sino también inteligente en la gestión de cada acción ofensiva.

La victoria del Valencia Mestalla frente a la UE Sant Andreu supuso un punto de inflexión en la temporada, y Otorbi fue protagonista directo. En un partido crucial por la permanencia, el filial valencianista firmó una actuación convincente que le permitió salir de la zona de play-out. El primer gol nació de una acción individual brillante del extremo, que desbordó con autoridad antes de asistir a Gamón para que definiera con precisión. Esa jugada reflejó perfectamente su capacidad de desequilibrio y su impacto real en el juego.

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El rendimiento de Otorbi no está pasando desapercibido y cada vez son más las voces que piden su oportunidad en el primer equipo. Ya ha tenido minutos. En su día, debutó en la Copa del Rey ante el FC Cartagena en la 23/24, donde dejó destellos interesantes en un contexto exigente. Su perfil encaja en un Valencia que necesita desborde y frescura en banda.