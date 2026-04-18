Cuenta atrás para Hugo Duro y Unai Núñez: Sus opciones para el Mallorca-Valencia CF

Malas noticias desde la ciudad deportiva de Paterna. El Valencia CF se ha ejercitado este sábado con las ausencias de nuevo de Hugo Duro y Unai Núñez. Los dos futbolistas lesionados siguen trabajando al margen de sus compañeros y cada vez es más difícil que lleguen al cien por cien al partido del martes en Son Moix. Los dos han trabajado en solitario sobre el césped y, eso sí, todavía no están descartados.

Problemas para el equipo sobre todo en el centro del campo. Ahora mismo el único central sano es César Tárrega. Carlos Corberán no puede disponer del resto de centrales. Unai Núñez se recupera de su afectación de la región isquiotibial derecha sufrida en el partido en Mestalla ante el RC Celta que le privó de jugar en Elche. Eray Cömert por su parte padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida frente al Elche CF y está descartado, así como los lesionados Copete y Mouctar Diakhaby.

El técnico tampoco puede contar con un central de la cantera de su agrado como el también lesionado Alejandro Panach. Todo apunta a que Pepelu será el elegido para reforzar el centro de la defensa. El centrocampista está trabajando durante los últimos días en esa demarcación junto al canterano Rubo Iranzo.

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De la defensa a la delantera

También lo tiene cada vez más complicado Hugo Duro. Al menos para jugar de inicio. El delantero sigue al margen del grupo a dos sesiones del partido por culpa de unos problemas muscular en el isquitibial. Corberán lo espera al menos para entrar en lista porque todo apunta a la titularidad de Umar Sadiq. Como Unai, sigue sin estar descartado. Las dos últimas sesiones serán clave para determinar al menos si están en condiciones de viajar.