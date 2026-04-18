ENTREVISTA CARLOS SOLER (II) "Me da pena pensar que a Mestalla solo le queda un año"

Carlos Soler atiende a SUPER a las puertas de la final de la Copa del Rey entre su Real Sociedad y el Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El valenciano desprende luz y felicidad en su mirada por el dulce momento personal y deportivo que atraviesa en su vida. Acaba de ser padre del pequeño Martín, ha recuperado su mejor versión futbolística con llamada de la selección española incluida cuatro años después y está a noventa minutos de proclamarse de nuevo campeón de Copa. La de este sábado será la tercera final copera de su carrera. Las dos primeras las jugó como futbolista del Valencia CF. La de 2019 quedó "grabada para siempre en su memoria". Cada vez que la ve se emociona. La de 2022 nunca la olvidará a pesar del final cruel en la tanda de penaltis. Carlos está eternamente agradecido a la Real porque ha encontrado en San Sebastián su "ecosistema idóneo" para volver a ser el de antes, pero su corazón siempre será blanquinegro. Se le nota cuando habla, cuando piensa, cuando siente, cuando recuerda que a su querido viejo Mestalla solo le queda un año de vida. Siempre es un placer reeencontrarse y charlar con él.

¿Cómo recuerdas la final perdida de 2022?

Tengo un sabor de boca diferente, obviamente, al de la final ganada, pero aún así la recuerdo como un día muy especial, también hay muchos momentos que recordaré siempre. Le tengo mucho cariño a esa temporada, porque fue una de mis mejores temporadas personalmente. Como club no fue la mejor, pero creo que personalmente fue muy buena, me ayudó a crecer mucho, fui con la selección, fui mundialista, era uno de los capitanes, fue mi última final con el Valencia, mi última temporada... la verdad es que tengo recuerdos muy bonitos. No conseguimos ganar, pero la afición nos apoyó mucho sabiendo que lo habíamos dejado todo en el campo y que el partido había sido muy igualado. Al final perdimos por los penaltis, pero estuvimos 120 minutos peleando en el campo. Obviamente lo que queríamos era ganar la final, pero creo que todo el Valencia se sintió orgulloso de nosotros ese día.

¿Te sigue pasando por la cabeza aquella ocasión del minuto noventa?

(Ríe y suspira) Da rabia, claro. Yo en el césped, vi que estaba el portero y uno o dos jugadores tapándome y lo único que pensé era meterla en la portería y bueno, no se dio y luego ya no tuvimos otra oportunidad para hacer el segundo y ganar antes de los penaltis. Sí es verdad que la he recordado alguna vez... aunque más me la recuerdan a mí los aficionados o gente que me escriben por redes sociales que me la recuerdan mucho, pero bueno es fútbol. Me quedo con que pude celebrar un título con el Valencia y pude tener una carrera magnífica allí.

A ver cuando llega el Valencia a otra final... ¿Cómo ves o mejor dicho cómo sufres al Valencia desde la distancia?

Ha tenido un año un poco irregular, ha estado en situaciones metido bastante abajo y después del mercado invernal se reforzó con Guido, que es un jugador que conozco del West Ham. Allí no tuvo la suerte de contar con muchos minutos, pero aún así yo comentaba con un compañero del Valencia cuando se daba la opción de que fuera, que era un jugador que tenía que ir para allí porque es un jugador y una persona espectacular, un trabajador magnífico y lo está demostrando. Me alegro mucho por él. Ojalá siga ayudando. El Valencia ha estado en esas situaciones en las que no sabes si mirar para abajo o para arriba, yo creo que tiene que hacer el trabajo de salvarse cuanto antes y luego intentar conseguir los mayores puntos posibles para intentar acercarse a Europa que creo que es lo que merece el club, la afición y Mestalla también... que viene su último año y que pudiera vivir eso sería muy bonito para todos los aficionados valencianistas. ¡Simplemente que no nos quiten un puesto a nosotros! (Sonríe) Si tienen que estar en Europa, que sean compartido con nosotros. Veo los partidos del Valencia, es el club de mi vida y les deseo lo mejor.

CARLOS SOLER / REAL SOCIEDAD

Has dicho con mucha pena que será el último año de Mestalla.

Es que es una pena pensar que será su último año porque creo que es un campo increíble. Toda la gente con la que hablo, fuera de Valencia, habla maravillas. Hablaba ahora con un chico que flipaba con la verticalidad que tiene el estadio, por la fuerza cuando que tiene cuando anima todo el estadio y que hace que los rivales se vengan abajo muchas veces... Espero que sea un año superespecial para Mestalla y que tenga mucha alegría.

Y que puedas despedirte tú también.

Ojalá pueda jugar allí el partido del año que viene. Tengo muchos sentimientos allí dentro desde que iba al estadio siendo un niño y me haría mucha ilusión. Ojalá se pueda dar porque sería un día muy especial para mí.

Otra cosa. Mi impresión desde aquí es que sí porque se ha repetido el patrón con el paso de los años. El último, la venta de Mosquera al Arsenal. ¿Sientes que la afición cada vez va entendiendo más tu salida de Valencia?

Yo, de verdad, no busco que la gente entendiera lo que hice. Comprendo la posible frustración o lo que la gente pudiera pensar en su momento. Pero ya ha pasado mucho tiempo y después de aquello ya he dado muchas explicaciones. Tomé la decisión. Algunos lo entendieron, otros no, lo que de verdad me importa es que lo único que ha cambiado es que ya no estoy jugando allí, porque el sentimiento que tengo hacia el club, hacia la ciudad y hacia los compañeros que todavía tengo allí, sigue siendo el mismo igual. Mi cariño siempre lo va a tener el club, por supuesto.

Y se nota cada vez que hablas. La última ya. ¿Te vemos este verano con la selección en el Mundial?

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Bueno, no depende de mí. Es el cuerpo técnico el que decide. Soy consciente que estos últimos partidos marcarán un poco la lista y la situación de otros compañeros y de cómo estén físicamente... Es una decisión que no depende de mí. Lo único que depende de mí es lo que pueda hacer diariamente, en los partidos, en los entrenamientos y fuera del campo y en eso estoy centrado, en cuidarme y en intentar hacerlo como yo sé de la mejor forma posible. Mi objetivo ahora es ayudar a mi equipo a conseguir la Copa y conseguir clasificarnos para Europa y lo que tenga que venir, ya vendrá.